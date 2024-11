Máte dojem, že se vám v lednici rychleji kazí potraviny? Možná jste přehlédli jednu důležitou funkci, kterou nabízí „tajné tlačítko“. Proč byste ho neměli přehlížet?

Lednice je nedílnou součástí každé domácnosti a jejím správným používáním můžeme prodloužit trvanlivost a kvalitu potravin. Jestli se vám zdá, že uskladněné jídlo vydrží kratší dobu, než by mělo, možná přehlížíte chytrou funkci, která se skrývá v tomto spotřebiči.

Tajné tlačítko

Klíčem k delší trvanlivosti potravin, které skladujete v lednici, je odpovídající teplota. Jakmile není v optimálních hodnotách, uložené potraviny podléhají zcela zbytečně předčasně nežádoucím plísním a hnilobám, a pak už je není radno konzumovat. A právě k jejímu nastavení slouží "tajné" tlačítko na lednici.

Jaká je ideální teplota

Optimální teplota v lednici by se měla pohybovat mezi 2 °C a 5 °C. Zpomaluje se při ní nebezpečné množení bakterií a potraviny si zachovají svou kvalitu a nutriční hodnotu mnohem déle. V případě, že je teplota příliš nízká, způsobuje to, že některé potraviny ztrácí svou chuť a svěžest. Naopak vyšší, než doporučená teplota, je na vině rychlejšího rozmnožování bakterií a kažení. A jak správně skladovat jednotlivé druhy potravin?

Zelenina a ovoce

Ovoce a zeleninu skladujte v lednici v dolních zásuvkách, kde je vyšší vlhkost, která je pomáhá udržet čerstvé.

Maso a mořské plody

Tento druh potravin ukládejte na spodní polici, kde je teplota nejnižší, abyste minimalizovali riziko růstu nežádoucích bakterií. Nejlépe je vložte předem do uzavřených boxů či nádob.

Mléčné výrobky

Mléko, sýry a jogurty by měly mít své místo v oddělené přihrádce, a to ve střední části chladničky, kde je stálá teplota. Některé druhy tvrdých sýrů lze skladovat i mimo lednici.

Nedojedené vařené jídlo

Nedojedený oběd nebo večeři je nutné nechat nejprve náležitě vystydnout a poté je uložit do vzduchotěsné nádoby. V lednici je pak uložte do horní police. A co do lednice nepatří?



Brambory, cibule, česnek

Tyto potraviny byste měli uchovávat na chladném a suchém místě, ale určitě ne v lednici. Ztratily by svou chuť a začaly by klíčit.

Banány a exotické ovoce

Exotické ovoce potřebuje ke svému zrání teplo a v lednici by tento proces dostal stopku. Do lednice tedy neukládejte mango, ananas, papáju, citrusové plody a avokádo. Banány navíc v lednici získávají moučnou strukturu a rychleji hnědnou.

Přezrálé ovoce

Přezrálé ovoce raději hned zkonzumujte. Některé druhy jako jablka, hrušky, meruňky či broskve produkují ethylen, což je plyn, který urychluje dozrávání ostatního ovoce. Proto je lepší je skladovat vždy i mimo lednici odděleně.

Čerstvé bylinky

Pokud chcete, aby vám odříznuté bylinky vydržely co nejdéle, uchovávejte je ve sklenici s vodou, ale vždy mimo lednici, kde mají tendenci hnít a hnědnout.

Med

Ani pro med není vhodné místo v lednici, protože při nízkých teplotách tuhne a krystalizuje. Přestože to nemá negativní vliv na jeho zdravotní benefity ani chuť, přichází o svou příjemnou konzistenci.

Oleje

Stejně tak oleje do chladničky nepatří, dochází k jejich houstnutí a byly by zakalené. Ideálním místem pro jejich skladování je chladné a tmavé místo.

