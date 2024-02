Chcete být šetrní k životnímu prostředí? Dejte definitivní vale igelitkám! Raději doma recyklujte nepotřebné věci a šikovně je zužitkujte. Během chvilky vám vznikne praktická a originální taška z povlaku na polštář.

Nechce se vám už používat igelitky nebo stále dokola utrácet za nové tašky v obchodě? Pořiďte si takovou, která je skladná a můžete ji mít stále po ruce. A dokonce si ji nemusíte ani kupovat! Stačí se doma rozhlédnout a některé vyřazené věci přeměnit v další užitečný předmět. Máme pro vás hned několik tipů, jak si jednoduchým a rychlým způsobem vyrobit tašku, která bude nejen plně funkční, ale dozajista i originální.

Jak si jednoduše vyrobit nákupní tašku z povlaku se zipem? Podívejte se na YouTube video na kanálu justBiBs DIYs:

Zdroj: Youtube

Starý povlak na polštář

Velice jednoduchým způsobem si můžete zhotovit tašku z povlaku na polštář. Stačí na jeho horní rohy, kde je otvor, přišít dva popruhy a během pár minutek máte vše hotovo. Pokud máte povlak se zipem, či knoflíky, máte rovnou i možnost zapínání. V opačném případě stačí přišít poutko a zajímavý a výrazný knoflík. Taška se dá snadno srolovat do malého balíčku, takže se vejde i do malé kabelky.

close info Archiv zoom_in Velice jednoduchým způsobem si můžete zhotovit tašku z povlaku na polštář.

Využít se dá i prostírání

Nákupní tašku snadno vyrobíte i z vyřazeného prostírání na jídelní stůl. Stačí, když mezi dva kusy prostírání našijete dlouhý popruh. Měl by být o něco delší než obvod zvoleného prostírání, aby po přišití k jeho spodním a bočním stranám zbyl kus ještě na uši.

Recyklujte obnošené tričko

Nevíte, co se starým tričkem či tílkem? Vezměte do ruky nůžky a vyrobte si jednoduchou tašku s průstřihy. Stačí jen ustříhnout rukávy. U tílka jste v tomto ohledu bez práce, protože není co odstříhávat. Nakonec tričko dole sešijte. Dno i uši můžete vyztužit vrstvou filcu. Pokud je tričko bez zajímavého potisku, neváhejte si ho třeba pomalovat barvou na textil.

close info Profimedia zoom_in Originální nákupní tašku lze vyrobit i ze starých riflí.

Zužitkujte širokou prádelní gumu

Velice praktická je i nákupní taška z široké prádelní gumy. Můžete kombinovat i různé barvy. Nejprve gumu nastříhejte na stejné cca 50 cm dlouhé pruhy. Na stůl si položte jejich jednu polovinu vodorovně a následně ji začněte zbytkem gum proplétat svisle. Ve výsledku vám vznikne „pletený“ čtverec, který opatrně přehněte napůl. Pak vznikající obdélníkovou tašku sešijte na bocích i ve spodní části. Vrchní stranu nakonec začistěte pruhem gumy, pod kterou všijte a vlepte dva pruhy gumy, které budou sloužit jako uši.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.bydleni.instory.cz, www.svetkreativity.cz