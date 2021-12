Jak přimět tchýnin jazyk, aby vykvetl?

Tchýnin jazyk je u nás dobře známá pokojovka, která ovšem jen výjimečně vykvete. Víte, jak ji k tomu přimět? A stojí to za to? Jak vlastně kvete tchýnin jazyk?

Tchýnin jazyk je doma v Africe

Tchýniny jazyky mají u nás dlouhou historii a můžete je znát také pod zastaralejším názvem tenura nebo latinským sanseviéra. Některé druhy jsou zpracovávány v textilním průmyslu, tak jako příbuzné agáve, ze které se používají vlákna z listů na sisal. Původem Afričanka je doma právě v Keni, Tanzanii, v Jemenu nebo jižní Asii. Celý rod čítá na osmdesát druhů a stále se objevují nové.

Tchýnin jazyk je opět v módě. Zdroj: Myimagine / Shutterstock.com

Nezničitelný tchýnin jazyk

Tchýnin jazyk je téměř nezničitelný. Jde o jednu z nejméně náročných pokojovek, které ale překvapivě patří mezi sukulenty. Ke své spokojenosti nepotřebuje moc světla nebo vody. Pokud chcete tchýninu jazyku dopřát, pak rostlině otřete listy, ale jinak se jí bude dařit výborně i bez vašeho většího zájmu. Přes rok sice občasnou zálivku potřebuje, ale v zimních měsících můžete na květinu zcela zapomenout. Odpustí vám to, stejně jako i spoustu jiných přešlapů. Je to prostě nezmar a ideální dárek pro začátečníky.

Tchýnin jazyk z pravidla nekvete, ale přesto zdobí

Tento sukulent byl znovuobjeven pěstiteli a dekoratéry právě nedávno. Tchýnin jazyk se obvykle používá ve školách či veřejných prostorách, díky čemuž získala tato rostlina pověst obyčejné a nudné květiny. Ale není to tak! Tchýniných jazyků je velké množství, jsou zajímavé různým vzrůstem i barevnými variacemi a překvapivě nejlépe vyniknou samotné v jednoduchém květináči. Chcete-li rostlinu, která bude bez práce vypadat skvěle, pak je to právě tato. Zdobit bude ale spíše jen listem.

Tchýnin jazyk se pěstuje pro své okrasné listy. Květy nemají větší význam, zato krásně voní. Zdroj: Doikanoy / Shutterstok.com

Jak přimět tchýnin jazyk ke kvetení?

Jen výjimečně můžete vidět tchýnin jazyk kvést. I když je květ vzácné vidět, sám o sobě není příliš zajímavý. Bílé kvítky na dlouhém stéble nejsou vizuálně atraktivní. Květy vás ale překvapí nádhernou vanilkovou až kořeněnou vůní, kterou vydávají navečer a v noci. Navíc, když už začne rostlina kvést, pak jí to vydrží několik týdnů či dokonce měsíců.

Květ Dracaeny pethera neboli Sanseviery kirkii. Zdroj: Shutterstock / Al More

Jak tchýnin jazyk pokvete?

I když je tchýnin jazyk skvělý i ve stinných koutech domácnosti, tam určitě nepokvete. Potřebuje světlo, minimální zálivku a hlavně to, aby se rozrostl bujně a zaplnil celý květináč. Rostlina, která nemá prostor a žádnou možnost úniku, vykvete právě proto, aby si zajistila další možnost, jak se rozmnožit. Oranžové drobné plody, které uzrají z odkvetlých květů, by jim měly zajistit právě to.

