Jednou z nejznámějších pokojových rostlin je dozajista tchýnin jazyk. Chcete vědět, jak na jeho domácí množení? Zkuste trik, ke kterému budete potřebovat jen list, misku a brčko.

Sanservieria neboli lidově tchýnin jazyk je krásná dekorativní sukulentní rostlina, která je typická svými dlouhými a pevnými listy, v nichž si ukládá vodu. Patří mezi jednu z nejméně náročných pokojových rostlin vůbec. Pokud ji máte doma a už značně přerostlou, přesaďte ji! A při té příležitosti si můžete tchýnin jazyk také v pohodlí domova namnožit. Máte hned několik možností. Rostlinu můžete opatrně rozdělit na více částí a vložit do větších květníků, anebo se lze pustit do řízkování.

Jak pěstovat tchýnin jazyk ve vodě se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Tchýnin jazyk

Tato pokojovka je často nazývaná také jako rostlina pruhovaného hada nebo jazyk pruhované tchyně. Jedná se vytrvalou rostlinu bez stonků, která postupně vytváří husté porosty, které se poměrně rychle rozrůstají plazivým oddenkem.

Tchýnin jazyk má tuhé, sytě zelené listy s vodorovnými šedozelenými pruhy ohraničené krémově žlutým okrajem různé šířky, které vyrůstají z bazální růžice. Květy bývají zelenavě bílé, až 1 cm dlouhé a jsou shromážděné do dlouhého hroznu.

close info Aquarius Studio / Shutterstok.com zoom_in Tato pokojovka je často nazývaná také jako rostlina pruhovaného hada nebo jazyk pruhované tchyně.

Jednoduchá péče

Tchýnin jazyk je k pěstování poměrně jednoduchý a nemá nijak vysoké nároky. Proto ho může mít doma i každý začátečník. Výhodou této pokojovky je nenáročnost na světlo, takže dokáže růst prakticky všude.

Můžete ji tudíž pěstovat nejen v tmavší chodbě či koupelně, ale i na světlých místech u východního či západního okna. Pokud však rostlině zajistíte více světla, odmění se vám výraznějším vybarvením listů a rychlejším růstem.

Ze všeho nejvíce ocení teploty mezi 18 až 27 °C, ale perfektně zvládá i teploty mnohem nižší. Nikdy by však neměly klesnout pod 13 °C.

Minimální zálivka

Dalším bonusem v pěstování je zcela minimální požadavek zálivky. Tchýnin jazyk tak dokonale zvládne i vaši nepřítomnost v době dovolené či delšího odjezdu. Jedná se o sukulentní rostlinu, a tak vyžaduje mnohem méně vody. Vyvarujte se proto zbytečnému přelévání, rostlinu byste vystavili riziku hniloby. Má raději sušší prostředí s občasným menším přísunem vody.

Podpořte tchýnin jazyk živinami

Pokud chcete, aby se rostlina zdravě vyvíjela, dodejte ji v jarních a letních měsících odpovídající hnojivo, zhruba po dobu 3 až 4 týdnů.

Jak si tchýnin jazyk jednoduše namnožit

Tchýnin jazyk má další skvělou vlastnost, a to je její jednoduché a rychlé množení. Můžete zvolit jeden z možných způsobů. Jak již bylo výše zmíněno, lze rostlinu opatrně oddělit na několik částí a zasadit je i s rozrostlým oddenkem do většího květníku s odpovídajícím substrátem. Další možností je řízkování z listů, kterým necháte pustit kořeny. A jak na to?

close info YouTube zoom_in Napíchněte tchýnin jazyk na brčko a vložte do vody.

Trik s brčkem

Jedním ze způsobů je možnost rozmnožování listovými řízky přímo ve vodě. Stačí, když odeberete horní části listu, případně rozřežete celý odebraný list na 3 až 5 cm velké kusy a postupně je napíchnete na obyčejné brčko, využít můžete i špejli.

Pak si připravte misku s vodou a položte na ni připravenou rostlinu na brčku. Spodní části by měly být alespoň 1 cm ponořené ve vodě. Vodu pravidelně vyměňujte a po několika týdnech se dočkáte prvních výsledků. Rostlinu pak můžete nadále pěstovat v nádobě s vodou, anebo ji zasadit do zeminy.

Řízky nechte zakořenit přímo v zemině

Další z možností množení je zasadit buď celý list, nebo jeho jednotlivé kousky, přímo do zeminy. Ideální je vložit zároveň do trošky perlitu.

Zdroje: www.drevostavitel.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.zahradkarskaporadna.cz