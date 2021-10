Tchýnin jazyk: Jak jej správně pěstovat? Velkou chybu můžete udělat jen jednu

Tchýnin jazyk je dobře známá a nenáročná rostlina, kterou vídáme od malička již ve školách a kantýnách. Víte, proč je tchýnin jazyk tak populární? Jak o něj pečovat? Je to překvapivě jednoduché. I začátečník zvládne péči o tuto dekorativní květinu.

Tchýnin jazyk opět nabývá na popularitě

Tchýnin jazyk je tak nenáročný, jak jen to je možné. Osobně musím říct, že jsem ho vždy považovala za velmi nudný. Možná díky spojení se základní školou. Dlouhé zelené listy byly na každém kroku. Dokonce pamatuji, že i učitelka přírodovědy toužila po jakékoli jiné rostlině. Čeho je moc, toho je příliš.

Tchýnin jazyk ale zaznamenal boom v posledních letech. Je jednou z trendy květin, které se opět vracejí do interiérů, ať jsou tyto prostory inspirovány bohémským stylem nebo strohým minimalismem. Vždy jde jen o to, jak a kam tchynin jazyk umístíte.

Tchýnin jazyk je pokojovka ideální pro začátečníky

Navíc nejde jen o jeden typ rostliny. I tchýniných jazyk má více kultivarů a všechny vyžadují jen tu zcela základní péči. Světlo, teplo a občasnou zálivku jim dokáže zajistit i pěstitel amatér. Je to rostlina, která vám drobné přešlapy odpustí. Jen ji nenechte stát ve vodě.

Tchýnin jazyk (Sansevieria) Zdroj: profimedia.cz

Jak pěstovat tchýnin jazyk

Tchýnin jazyk zvládá dobře pokojové teploty zhruba od patnácti do pětadvaceti stupňů, ale rozhodně mu nevadí ani větší teplo. Nováčky v domácím pěstování potěší, že tato rostlina výborně zvládá nedostatek světla, obyčejnou zeminu pro pokojovky či sukulenty i nepravidelné zalévání. V zimním období můžete na zálivku úplně zapomenout. Dokonce postačí zalévat jednou za několik měsíců. Zalijte ji pouze tehdy, pokud je substrát zcela suchý. Rostlina nemá žádné nároky na vlhkost a ani netrpí na škůdce či nemoci.

Tchýnin jazyk se pěstuje pro své okrasné listy. Květy rostliny nejsou příliš výrazné. Zdroj: Doikanoy / Shutterstok.com

Pěstujte všechny varianty tchýnina jazyka, které najdete!

Tchýnin jazyk není vůbec tak nudný, jak by se mohlo zdát. Jeho varianty se liší barvou listů, žíháním, barvou okrajů listů, ale také délkou i šířkou. Pokud je zasadíte do decentního květináče, krásně vyniknout různorodostí a texturou. Hodí se tak do jakéhokoli interiéru, kde právě listy květiny vyniknou bez zbytečných rušivých dekorací a jiných bodů zájmu.

Chcete mít bezúdržbovou džungli? Pořiďte si množství různých variant tchýnina jazyka. Aby vypadaly krásně, postačí jim otírat listy od prachu a přiměřená péče.

