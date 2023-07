Co se stane, když si dáte do ložnice tchýnin jazyk? Vědci z NASA mají jasno

Zázrak? Skoro. Tchýniny jazyky rozhodně nejsou tak jedovaté, jak by mohl někdo z jejich názvu vyvodit. Naopak. Jejich přítomnost například v ložnici je vyloženě prospěšná. Vyzkoušejte to také!

Zdroje: ntrs.nasa.gov, www.healthline.com

Nesmrtelné bezúdržbové tchýniny jazyky

Tchýniny jazyky jsou jen zdánlivě obyčejná rostlina, kterou nejčastěji potkáte na školních chodbách a v dalších veřejných prostorách či kancelářích. Proč právě tam? Tchýniny jazyky jsou neuvěřitelně nenáročné rostliny a nejlépe se jim daří, pokud na ně zapomenete a zalijete je tak jednou do měsíce. V zimě ještě méně. Navíc také dobře odolává i špatným světelným podmínkám, stejně jako přímému slunci.

Tchýniny jazyky může mít doma každý

Jde o sukulent, který je oblíbenou, moderní a v podstatě minimalistickou rostlinou mnoha odrůd. Ty se liší tvarem listu jen minimálně, ale můžou být různě vysoké i rozdílně zelené. Žilkování, lemování listů a různé odstíny jsou také zajímavé pro zahradníky sběratele, kteří se pyšní co nejvíce druhy ve své kolekci živých rostlin.

Tchýnin jazyk je ideální nenáročnou pokojovkou. Zdroj: Aquarius Studio / Shutterstock

Tchýniny jazyky patří i do ložnic

Tchýniny jazyky jsou však také zajímavé tím, že patří k rostlinám, které produkují kyslík i v noci. Také rostliny „spí“ a zatímco přes den přeměňují oxid uhličitý na kyslík, většina zeleně kyslík v noci spotřebovává. Ne v takovém množství, že by přišla celá jejich práce vniveč, to je jasné, ale dost na to, aby byly tyto druhy méně vhodné do ložnic.

Neméně důležité je i to, že tchýniny jazyky dokáží ze vzduchu kvalitně filtrovat také nebezpečné látky. Mezi tyto patří například benzen, formaldehyd, trichloretylen, toluen a další, což potvrzují mnohé studie. Nejznámější je bádání NASA z roku 1989, které se stalo odrazovým můstkem dalších studií v následujících letech.

I když je tchýnin jazyk vhodný, rozhodně to neznamená, že nahradí čerstvý vzduch venkova. Pokud však máte okna raději zavřená a ve víru velkoměsta vdechujete spíš jen všelijaké zplodiny, sáhněte po této nenáročné rostlině!