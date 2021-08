Jak správně pěstovat tchýnin jazyk a do jaké místnosti ho nejlépe umístit?

Tchýnin jazyk se dnes opět stává oblíbenou pokojovou rostlinou. Nejenže skvěle oživí váš byt, ale zároveň je velmi odolná a nenáročná. Většinou netrpí skoro žádnými chorobami, ani ji nenapadají škůdci. A hlavně? Pro lidské zdraví má báječné výhody. Prostě stojí za to mít ji doma.

Tchýnin jazyk (Sansevieria)

Tato rostlina získala svůj název pravděpodobně pro své dlouhé špičaté listy a nezdolnost, kterou se vyznačuje. Můžete ji také znát pod starším českým názvem tenura. Pochází z Afriky, konkrétně z její západní tropické části.

Co potřebuje k dobrému růstu

Tchýnin jazyk vám bude dobře prospívat téměř všude, a jestliže třeba odjedete na dovolenou, nebude to pro tuto rostlinu žádnou překážkou ani důvodem k uhynutí. Nejraději má světlé místo, ale ne přímé slunce. Květině nevadí suchý vzduch a může růst i jako hydroponická rostlina. V létě ji vyhovuje teplota kolem 22 °C, v zimě by teplota neměla poklesnout pod 16 °C. Vhodným substrátem je kompostová zemina, listovka, rašelina a písek v poměru cca 2:2:1:1. Zalévat potřebuje zejména v létě, jen nechte vždy substrát řádně vyschnout. Během zimy ji postačí jen mírná zálivka.

Během zimy ji postačí jen mírná zálivka. Zdroj: profimedia.cz

Přesazování a množení

Přesazovat můžete mladé rostliny jednou ročně, starší pak zhruba jednou za 3 roky, vždy na jaře a hlavně do širšího květináče. Rostlina se rozrůstá spíše do šířky než do hloubky. Tchýnin jazyk si můžete namnožit bočními výhonky, tj. odnožemi. Můžeme je sázet rovnou do vhodného substrátu.

Choroby, škůdci a jiné problémy

Jednou z velkých výhod této rostliny je, že netrpí žádnými závažnými nemocemi a není náchylná na většinu škůdců, snad pouze s výjimkou mšic. Pokud si všimnete žloutnoucích listů, je většinou na vině nejspíš příliš bohatá zálivka. Když naopak špičky listů hnědnou, může za to až příliš suchý vzduch.

Tchynin jazyk (Sansevieria trifasciata). Zdroj: Peter Polak / Shutterstock.com

Výhody, proč mít tchýnin jazyk určitě v doma

1. Produkuje kyslík

Ačkoliv většina rostlin tvoří kyslík během dne a v noci „vydechují“ oxid uhličitý, tchynin jazyk to má naopak a patří k pár květinám, které nejvíce produkují kyslík během noci. Proto se vám skvěle hodí do ložnice!

2. Je nádhernou dekorací

Kromě toho, že je jednou z nejlepších pokojových rostlin, které čistí vzduch, vypadá velmi atraktivně a jedinečně. Vzpřímené, silné a vysoké listy bez stonků vypadají nádherně a navíc odstíny zelené, žluté nebo šedé barvy s vodorovnými pruhy z ní dělají velmi žádoucí pokojovou květinu.

3. Odstraňuje látky znečišťující vzduch

Tchýnin jazyk je velmi přínosný pro lidské zdraví, protože likviduje toxické látky z ovzduší. Kromě CO 2 dokáže absorbovat benzen, formaldehyd, xylen a toluen. Tyto látky způsobují rakovinu a jsou škodlivé. Slavný experiment NASA z roku 1989 na pokojových rostlinách dokázal, že rostliny s větším povrchem listů lépe čistí vzduch a právě tchýnin jazyk je jednou z nich.

Oxid uhličitý

Studie publikovaná v roce 2015 o vnitřních důsledcích CO 2 pojednává o tom, že lidé, kteří vdechují více oxidu uhličitého, trpí závratěmi a nevolnostmi a mívají potíže s výkonem a učením. Zvýšené hladiny CO 2 přímo ovlivňují naše kognitivní schopnosti a produktivitu.

Benzen

Přítomnost benzenu ve vnitřním prostředí je velmi nebezpečná. Často pochází z topných a chladicích systémů, rozpouštědel či různých barev, což způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a zvracení. Kromě jiného má vliv na vznik rakoviny. Tchýnin jazyk dokáže odstranit v uzavřené místnosti až 52,6 % benzenu.

Formaldehyd

Významnými zdroji emisí formaldehydu jsou vaření, kouření, mnohé barvy a laky, některé druhy podlah či nábytku. Zvýšená hladina formaldehydu způsobuje problémy s dýcháním a podráždění očí, nosu, krku. Tchýnin jazyk patří mezi nejlepší pokojové rostliny, které se s touto sloučeninou umějí hravě vypořádat. Během 24 hodin dokáží zničit přes 30 000 mikrogramů formaldehydu.

Xylen

Xylen je také pro člověka velmi nebezpečný. Často je obsažen opět v některých druzích barev a laků, v ředidlech nebo v prostředcích proti korozi. Pokud se nachází i v malé koncentraci v našem okolí, dochází k podráždění nosu a krku. I s touto látkou si snadno tchýnin jazyk poradí.

Trichlorethylen a toluen

Trichlorethylen obsažený v lacích či lepidlech je karcinogenní a může nejen dráždit horní dýchací cesty, ale přivodit nevolnost, únavu a silné bolesti hlavy.

Toluen ovlivňuje duševní zdraví a způsobuje dysfunkci nervového systému. Je také známo, že dlouhodobé vystavení toluenu způsobuje nekrózu. Zároveň ovlivňuje reprodukční systém žen a způsobuje vývojové problémy u dětí. Jeho hlavním zdrojem je benzín, rozpouštědla v barvách, plastové a plastové lahve a některá kosmetika. Tchýnin jazyk během dne odstraní až 13,5 % této látky.

Přesazovat můžete mladé rostliny jednou ročně, starší pak zhruba jednou za 3 roky, vždy na jaře a hlavně do širšího květináče. Zdroj: profimedia.cz

4. Je účinný proti alergiím

Rostlina, která uvolňuje kyslík, snižuje CO 2 a absorbuje škodlivé těkavé organické sloučeniny, může určitě snížit některé alergie. Přestože používáte vzduchové filtry a čističky, tchýnin jazyk udělá také velkou službu.

5. Pro ochrannou energii a Feng Shui

Občas se vyskytují názory, že tchýnin jazyk není ideální rostlinou, pokud jde o feng shui. Zdaleka to není pravda. Květina totiž dává ochrannou a očistnou energii. Ve feng shui jsou totiž špičaté rostliny považovány za vynikající proti negativnímu Chi. Jen je potřeba květinu umístit do méně frekventovaných oblastí. Nejlepší jsou jihovýchodní, jižní a východní rohy bytu.

Zdroje: www.balconygardenweb.com, www.obyvat.cz, www.abecedazahrady.dama.cz