Jak se zbavit tepelných mostů kolem okenních parapetů a ušetřit peníze za topení

Víte, co jsou to teplené mosty? Pocit chladu, který máte, když sedíte v zimě u okna, nemusí být způsobený špatně těsnícími okny. Je to horší. Tepelné mosty, mohou vzniknout v celé konstrukci domu, ale okolí oken a parapetů bývá nejčastějším místem, kde se s tepelnými mosty můžete setkat. Víte, jak zjistit přítomnost teplených mostů?

Co jsou tepelné mosty?

Tohle není jen tak ledajaký únik tepla. Tepelným mostům nepředejdete obyčejnou izolační záplatou a jejich vznik není vaší chybou, ale chybou stavařů a těch jež vám případně vyměnili okna. Právě to je totiž nejčastější příčinou vzniku tepelných mostů, tam kde dříve nebyly. Chladem kolem parapetů a oken, kondenzací a výskytem plísní trpí okolí oken právě proto, že na sebe stavební materiály nenavazují, jak by měly. Tepelné mosty spojují vnitřní a vnější prostor přes konstrukci domu. Obecně jsou to místa, kde se napojují různé materiály či různé stavební postupy. Důvodem může být tedy špatná konstrukce domu nebo nevhodně zvolené izolační materiály. Tepelné mosty nejsou problematické jen kvůli ztrátě tepla z obytných částí domu, ale také vytvořením ideálních podmínek pro tvorbu plísní. Nejde tedy jen o finance vynaložené za topení, ale také o ohrožení zdraví osob v celé domácnosti, které jsou plísním vystaveny.

Tepelné mosty vznikají na místech, kde se napojují různé materiály. Zdroj: Profimedia

Jak zjistit teplené mosty na domě a v okolí parapetů?

Nejjednodušší a nejsofistikovanější metodou, jak zjistit, kde přesně a jak moc vám teplo uniká, je snímek pořízený termovizuální kamerou. K získání konkrétní informace o nalezeném tepleném mostu se provádí bodové měření teploty kontaktně či bezkontaktně. Měření se ideálně plánuje na zimní období, když je dům ve stínu, aby teplotu neovlivňovaly sluneční paprsky. Na fotografii i lajk perfektně rozpozná místa, kde se vyskytují na domě teplené úniky. Odborník potom může doporučit opravu, ale tak jednoduché to nebude.

Okolí parapetů trpí často na tepelné mosty

Především okolí parapetů je často problematické. Zatímco okna izolují dobře, okolí parapetů může být zcela nechráněné. Speciálně pro okolí parapetů se vyrábí podokenní profily z různých izolačních hmot. Ty bývají sortimentem firem, které nabízejí okna a pasují zcela přesně na jejich konkrétní typ oken. Nehledejte proto univerzální odpověď na izolaci parapetu, ale raději zjistěte, zda právě váš dodavatel či výrobce oken nenabízí řešení pro konkrétní typ okna, který máte vy.

Tepelné mosty nezpůsobují jen únik tepla, ale také kondenzaci a výskyt plísní v okolí oken. Zdroj: profimedia.cz

Tepelné mosty vyžadují hlubší zásah

Na riziková místa je potřeba dávat pozor při stavbě či rekonstrukci. Pokud zjistíte tepelný most a jeho příčinu, můžete místo i dodatečně zateplit, ale často je nutné zasáhnout i do konstrukce domu. Tak jak je tomu v případě podokenních profilů, na kterých je okno ukotvené.

