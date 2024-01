Máte na stěnách interiéru nevzhledné skvrny či plíseň? Jejich častou příčinou vzniku bývá tepelný most.

Pokud máte dojem, že vám chodí vysoké účty za tepelnou energii a přesto nemáte doma nejtepleji, příčinou může být tzv. tepelný most. Způsobuje nejen únik tepla, ale i kondenzaci vody a těsně souvisí se vznikem nepříjemných plísní. O co se vlastně ve skutečnosti jedná a jak situaci efektivně řešit?

Jak vznikají tepelné mosty a jak se jich vyvarovat se podívejte na YouTube videu na kanále Krytiny-Střechy:

Zdroj: Youtube

Co je tepelný most

Jedná se o místa stavebních konstrukcí, kde se výrazně mění její tepelně izolační vlastnosti. Podle tvaru se rozlišují na mosty bodové a liniové. Tepelné mosty mohou být způsobené nejen špatným projektem, ale i chybnou realizací nebo i nedostatečnou vlastností zvolené konstrukce.

Tepelné mosty se nejčastěji vyskytují v místech napojení jednotlivých stavebních prvků, nejčastěji oken, dveří, portálových systémů, rohů, stropů, střech a tepelných izolací. Právě zde dochází k největším tepelným tokům a úniku tepla a je zde pak i nižší vnitřní povrchová teplota.

close info wabeno zoom_in Tepelné mosty se nejčastěji vyskytují v místech napojení jednotlivých stavebních prvků.

Projevy tepelného mostu

Přítomnost tepelného mostu má různé projevy, a to ve formě chladných částí místností, vlhkých skvrn na stěnách a často i plísněmi. Pokud máte podezření, že by mohl být příčinou těchto problémů, nechte si od profesionálů provést termografickou inspekci. Zpravidla využívají k detekci teplotních rozdílů ve stavebních materiálech infračervenou kameru.

Jaká jsou řešení

Ve chvíli, kdy objevíte ve vašem domě tepelný most, měli byste situaci co nejdříve řešit. Podstatně totiž snížíte vydané finance za neefektivní topení. Navíc tepelný most může z dlouhodobého hlediska způsobit celkové poškození budovy.

close info Shutterstock zoom_in Často doporučovaným a efektivním řešením je přidání izolace do míst, kde se tepelný most objevil.

Přidejte izolaci

Často doporučovaným a efektivním řešením je přidání izolace do míst, kde se tepelný most objevil. Nejenže má podstatný význam v udržení tepla uvnitř budovy, ale zároveň minimalizuje tepelný průtok. Izolace by měla být vždy dodána v dostatečných vrstvách.

close info Shutterstock zoom_in Někdy je však instalace izolace nedostačující a je nutné přistoupit ke stavebním úpravám.

Stavební úpravy

Někdy je však instalace izolace nedostačující a je nutné přistoupit ke stavebním úpravám. Možná bude nutné provést změnu konstrukce stěny, střechy nebo jiných částí budovy. Přestože se jedná o poměrně náročný zásah, z finančního hlediska se jedná o dlouhodobou úsporu.

Zdroje: www.torenit.cz, www.ceskykutil.cz, www.novinky.cz