Většina z nás má v létě špatně nastavenou lednici a mrazák: Jak je to správně?

Mnoho z nás má nastavenou lednici a mrazák tak, abychom spotřebovali co nejméně energie. Pro vaši peněženku je to dobře, avšak potraviny uvnitř trpí. Poradíme vám, jaké hodnoty jsou ideální.

Většina potravin vyžaduje teplotu 0 - 4 °C, přesto někteří mají v lednici o několik stupňů více. Výrobci doporučují pro běžný provoz 5 °C, jelikož každý stupeň dolů se projevuje na vašem účtu za elektřinu, u lednice je to až o 6 %. Pokud tedy chcete šetřit, nemůžete ponechávat jídlo v ledničce moc dlouho.

Rozdíl o 8 stupňů!

Jestliže si změříte teploměrem, jaká je teplota v lednice nahoře a jaká dole, budete velmi překvapeni! U některých lednic to může být rozdíl až 8 °C! Takové teploty už jsou na hraně zejména u mléčných výrobků či uzenin a zahráváme si tak se zažívacími problémy. Ideální teplota by v lednici měla být okolo 3 °C.

Správné uspořádání jídla v lednici

Všeobecně je známo, že ve spodní části lednice je větší zima než nahoře. Postupem pater se zvyšuje teplota většinou o 1 stupeň. Ptáte se, jaké potraviny kam máte dát? Do nejvyššího patra dejte takové produkty, které se nejrychleji spotřebují. Jsou to hlavně mléčné výrobky a vejce. Do středních pater dávejte hotová jídla a uzeniny, syrové maso či ryby. Ve spodní části ledničky najdete šuplíky na zeleninu. V úrovni očí mějte jídlo, pro které si chodíte nejčastěji, ať zbytečně ledničku nevětráte při hledání. Je dobré myslet i na cirkulaci vzduchu v lednici, a proto ji nemějte příliš přeplněnou. Docházelo by ke špatnému chlazení, poškození a následnému zkažení potravin.

Lednice není vitrína! Udržujte v ní správnou teplotu. Zdroj: Profimedia

Tyto potraviny do lednice nepatří!

Ne vše je správné mít v lednici. Ovoce, jako jsou banány či citrusy, ztrácejí kvůli studenému vzduchu svou chuť, a proto je pro ně miska na lince vhodnější. Bramborám a česneku prospívá chladné a tmavé místo, například sklep. V lednici vám můžou začít plesnivět. Obecně pečivo, pokud ho hned nehodláte spotřebovat, je lepší uchovávat v mrazáku, jinak přijde o svou čerstvost.

Mrazák pro dlouhodobé uchovávání

Pokud si nejste jistí ani s mrazákem, pak nejvhodnější teplota se pohybuje v rozmezí -20 až -22 °C. Mnoho lidí má nastaveno -18°C, avšak s nižší teplotou vám potraviny opravdu velmi dlouho vydrží. Při zmrazování je dobré jídlo rozdělit na menší kusy či jednotlivé porce. Pokud si chcete sami zmrazit rybu, je dobré ji do měsíce spotřebovat. Ostatní potraviny uchovávejte v mrazáku nejvýše jeden rok.

Aromatické potraviny dávejte zvlášť, nejlépe do transparentního sáčku a misek. Zdroj: Shutterstock

Zelenina v mrazáku není nejlepší nápad

Do mrazáku můžete dát prakticky cokoliv, avšak některé potraviny tam rozhodně nedávejte. Brambor a tropického ovoce se v mrazáku raději vyvarujte. Ke zmrazení není vhodná ani vodnatá zelenina, jako jsou saláty, rajčata, okurky, cukety. Pokud se ale rozhodnete, že nějakou tu zeleninu zmrazíte, nejprve ji spařte v horké vodě či páře.

Pozor!

Nikdy nezmrazujte podruhé již jednou rozmražené potraviny, mohly by se v nich rozmnožit bakterie. U hotového jídla vždy počkejte, až vychladne, a až poté ho můžete dát do mrazáku.

