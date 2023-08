Vidí vám na terasu nebo posezení sousedi? 5 snadných triků, jak tomu zabránit

Není nad klidné posezení u kávičky na vlastní terase. Ten klid, pohodu a soukromí by mohli majitelům takového kousíčku vlastního ráje závidět všichni obyvatelé městských bytů. Jenomže co když to soukromí není takové, jaké bychom si představovali? Pak je potřeba zvědavým sousedům jasně ukázat, že tohle území je jen a jen naše. Jak na to?

O útulnosti a soukromí na terase bychom měli přemýšlet už ve chvíli, kdy začneme uvažovat o stavbě vysněného domu. Terasa, naplánovaná vedle silnice nebo u plotu se sousedním pozemkem zkrátka není dobrou volbou. Nyní se ale zaměřme na řešení problému, se kterým už neuděláme nic jiného, než že se jej pokusíme zmírnit. Uvidíte, že si nakonec proměnu okolí svého domu zamilujete, i když to bude stát trochu práce a většinou také peněz. Za klid a soukromí to ale určitě stojí. Chcete klid a soukromí na terase? Toto video nabídne možné řešení: Vzdušný porostlý plot Pokud netrváte na neprostupné stěně, která vaši terasu úplně izoluje od okolního světa, je možné použít vzdušnou dřevěnou konstrukci v podobě jakéhosi plotu, vyrobeného z běžně dostupných dřevěných latí. Ke koupi jsou celá plotová pole, ale ti jen trochu zručnější si je jistě dokáží vyrobit doma sami. Nejsložitější fází pak může být až samotné pečlivé usazení tak, aby se při prvním větru nepřevrátila. K takovému plotu vysázíme rychlerostoucí pnoucí trvalky a můžeme se těšit, že už příští rok budeme mít na terase absolutní svobodu. Čtěte také: Vdechněte terase nový život Živý plot je stará klasika Pro trochu trpělivější majitele nemovitosti se nabízí jednoduchá varianta výsadby dobře zapojeného živého plotu. V tomto případě je důležitý správný výběr rostlin, které pro zajištění intimity na terase použijeme. Nejběžnější jsou sice túje, ale to neznamená, že nemáme na výběr. Efektní jsou jistě i cypřišky, tisy nebo habry, ale využít můžeme také ptačí zob a mnoho dalších keřů. Musíme jen zvážit, zda po zahradě běhají také děti nebo zvířata. Pokud ano, nebude nejlepší volbou například jedovatý tis. Pokud si chcete vypěstovat krásný živý plot, ale trpělivost přece jen pokulhává, využijte v prvním roce třeba ten umělý, který poslouží do doby, než skutečný přírodní doroste do patřičné výšky. Soukromí i stín pod pergolou Mnoho problémů a ještě některé navíc pomůže vyřešit také pergola. Stejně jako do tyčového plotu i do stavby jednodušší pergoly se mohou ti odvážnější pustit sami, ale je třeba mít na mysli, že tady už bude nutné pracovat se silnějším a tedy i těžším materiálem a ani samotná výroba nebude nijak zvlášť jednoduchá. Svěřit takovou práci odborníkovi tak určitě není žádná ostuda. Jedna plná (nebo téměř plná) stěna směrem ke zvědavým sousedům a navíc i vzdušná “střecha”, která nabídne trochu stínu ve slunných letních dnech, udělají na zahradě doslova divy. Terasa může být oázou klidu a soukromí Zdroj: Pixabay Zatáhněte romantickou oponu Vzrostlá zapěstovaná zahrada, kterou tradičně najdeme kolem staršího domu, nabízí většinou také ovocné stromy. Pak není nic jednoduššího, než využít přírodu a jen ji doplnit snadno dostupnými materiály. I začátečníci v práci se šicím strojem dokáží obroubit kus látky podle vlastního výběru. Může jít o novou koupenou ozdobu, ale milovníci starých a recyklovatelných věcí se jistě pustí do sešívání třeba starého povlečení. Prádelní šňůra natažená mezi stromy a na ní zavěšená látková opona dodají zahradě romantický nádech a nebude problém všechno zase rychle odstranit, když se se sousedy konečně spřátelíte. Palety a zase palety Oblíbené palety jen málokdy něco pokazí. Tento kus původně přepravní podložky je dnes doslova snem mnoha kutilů. Jistě někde pár palet seženete a o zajímavou a víceúčelovou zástěnu bude postaráno. Několik spojených a dobře ukotvených palet může po natření krásně zapadnout do atmosféry zahrady a navíc je možné ji použít například k zavěšení květináčů s bylinkami i kvetoucími rostlinami. Máte i další nápady? Určitě ano, vždyť nápadů je právě tolik, kolik je zahrádkářů a kutilů a milovníků soukromí. Nic nám tedy nebrání pustit se do práce. Čtěte také: Terasa jako zelený pokojíček: tipy na osazení, doplňky i krb Zdroje: bhg, homesandgardens, thespruce, zahradapocernice