Jak poznáte, že máte v domě tesaříka krovového a jak s ním bojovat

Dřevokazný hmyz dokáže nadělat velkou neplechu a není snadné se ho zbavit. Navštívil váš domek či chatu Tesařík krovový? Rychle jednejte, protože právě on patří k těm nejobávanějším. Je odolnější než červotoč a tak tajemný, že jeho přítomnost někdy hned ani nezjistíte.

Zdroj: www.thoughtco.com, www.chatar-chalupar.cz

Tesařík krovový

Pochází z Evropy a je rozšířen po celém světě, dokonce i v Austrálii a Peru. Nejvýznamnější dřevokazný škůdce má šedočerné zabarvení s bílou kresbou na zádech i štítu a je až 25 mm dlouhý. Na rozdíl od ostatních tesaříků nemá tak dlouhá tykadla, ta jeho dosahují pouze asi do poloviny délky krovek. Samice dokáže naklást do dřeva až 200 vajíček, z nichž se vylíhnou larvy, které nebezpečně vyžírají dřevo zevnitř. Celý vývoj jedince od vajíčka po dospělce může klidně trvat i přes 10 let. Záleží na vzdušné vlhkosti a teplotě. Dobu rojení má koncem jara a začátkem léta.

Larvy tesaříka budují chodbičky pod povrchem dřeva. Zdroj: Profimedia.cz

Jaké dřevo napadá?

Dá se říct, že tento brouk je poněkud vybíravější než ostatní škůdci, na jeho nebezpečnosti pro dřevostavby to však nic nemění. Upřednostňuje měkké dřevo jehličnanů, jako je smrk, borovice nebo modřín, ale v žádném případě nepohrdne ani dřevem jedlovým. Jak už jeho jméno napovídá, napadá hlavně krovové konstrukce, které dokáže zničit během několika málo let. Ovšem jeho chutím se nevyhnou ani dřevěné podlahy, sloupy a ploty.

Znakem přítomnosti tesaříka v krovu je sypání drobných pilin ze dřeva. Zdroj: Profimedia.cz

Jak poznat, že krov vašeho domu navštívil tesařík

Larvy tesaříka budují chodbičky pod povrchem dřeva. Abyste zjistili, že je ve dřevě či vašich trámech, musíte to zkusit pohmatem. V napadených místech budou výdutě, které je snadné promáčknout prstem. A další indicie? Tesařík rozhodně nepracuje potichu! Za úplného ticha můžete jeho vrzání a chroupání dřeva krásně slyšet. Ano, zní to jak v hororu. Dalším znakem přítomnosti tesaříka v krovu je sypání drobných pilin ze dřeva. Napadené dřevo dokáže poškodit až do té míry, že se zcela rozpadne. Většinou napadají hlavně horní části trámů, přičemž dolní bývá ušetřena.

Likvidace tesaříka

Zbavit se tesaříků vlastními silami není úplně jednoduché. Impregnace napadeného dřeva nemá velký účinek, protože se provádí jen na povrchu dřeva. Zvolte spíš odborníky! Provedou injektáž, kdy se dřevní hmota napustí insekticidem pod vysokým tlakem.

V případě, že se nejedná o silné trámy a podlahy může zafungovat mikrovlnného záření. Brouci a larvy se v podstatě upečou jako v mikrovlnce. Tato metoda je však poměrně zdlouhavá a také finančně náročná. Podobná je technika likvidace tesaříků horkým vzduchem. Ta se vyplatí například v případě historických objektů, kde není žádoucí vyměňovat celý krov, protože patří k jedné z nejdražších. V domácnostech a na chatách se v boji s tesaříky nejčastěji využívá plynování, které je jednoduché, levné i účinné, funguje ale jen v interiéru.