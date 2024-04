Umíte skladovat dobře zeleninu a ovoce nebo se vám stává, že brambory měknou a klíčí? Jestli se to děje pravidelně, pak je jistě na čase něco změnit. Naučte se správně zacházet s bramborami, také řetězec Tesco vám dá několik tipů.

Máte problémy se skladováním brambor?

Nedaří se vám skladovat brambory tak, aby opravdu dlouho vydržely? Není to nic náročného, ale budete muset vytvořit takové podmínky, které jsou pro brambory ideální. Do lednice brambory nepatří a mnohé byty nemají sklepy, kde by se hodilo brambory nechat. Pravidla skladování brambor jsou docela prostá a Tesco navíc přidalo i další fígl, jak zajistit, aby brambory vydrželi měsíce v dobrém stavu.

Také v příspěvku z YouTube kanálu Davis TV se dozvíte, jak správně skladovat brambory, aby neklíčily, což je zásadní, ale ne jediný problém.

Jak skladovat brambory a tip z Tesca

Ideální je skladování na vzdušné, suchém, tmavém i dostatečně chladném místě. Pokud jsou brambory v síťce, klidně je v ní můžete nechat, ale je nutné zajistit, aby se i k takovým bramborám nedostala vlhkost. Brambory koupené v perforovaném igelitovém sáčku raději rozdělejte. Pak je potřeba najít dobré místo k uložení brambory, a to může být pořádný problém. Mnozí nad tím ani příliš neuvažují. Šup s bramborami do hlubokého šuplíku v kuchyni, v některých rodinách navíc zeleninu a ovoce také hned umyjí.

Obchodní řetězec Tesco doporučuje zákazníkům, jak uskladňovat brambory a jednoduchý tip má jistě něco do sebe. Rozhodně byste brambory neměli před uskladněním mýt. Může to být trochu nepříjemné, pokud jsou zaprášené či ještě stále trošku polepené zbytky hlíny. Jenže nemyté vydrží déle. To že jsou opravdu suché je důležitější a s tím souvisí i druhý tip.

Dalším zdánlivě nenápadným, ale velmi důležitým doporučením Tesca je položit brambory volně na novinový papír. Obyčejné noviny vytvoří prostředí, které zabrání nechtěné zvýšené vlhkosti, která je příčinou nejen klíčení, ale také zahnívání a plesnivění.

Pro ty, kteří se nechystají pěstovat brambory, je toto velmi smutný pohed.

Je skladování s jinými plodinami problematické?

Mezi další doporučení například patří, že byste rozhodně neměli skladovat brambory s jinými plodinami. Důvodem je vylučování ethenu některými druhy ovoce a zeleniny. Právě ethen totiž stojí za dozráváním, ale ne všechny plodiny ho vylučují ve stejné míře. Tento fakt může znát v praxe, kde se pro podporu dozrávání doporučuje přidat k zeleným rajčatům například jablko nebo banán.

Kvůli těmto známým faktům se také dlouho mělo za to, že ethen bramborám nesvědčí. Opak ale prokázala studie s všeříkajícím názvem „Etylen potlačil klíčení bramborových hlíz ovlivněním dráhy metabolismu sacharidů“, která byla v roce 2016 publikovaná týmem Školy potravinářských věd a inženýrství na Technické univerzitě Qilu v Číně. Bádání podotýká, že brambory jsou naopak chutnější a neklíčí dříve než obvykle.

Jestli vás však odborníci nepřesvědčili, můžete si sami doma vyzkoušet, zda je skladování brambor zvlášť nebo dohromady ve vašich podmínkách lepší nebo ne.

