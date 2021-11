Hospodyňka téměř uhořela, když doma zkoušela uklízecí trik z Tiktoku

Jsou triky na úklid z Tiktoku či sociálních sítí bezpečné? V Británii hospodyňce, která širokému okolí radí s úklidem, vyhořela sušička. Jak si problém přivodila? Je moudré zkoušet všechny triky v péči o domácnost a úklid?

Zlepšováky a triky na úklid z Tiktoku

Paní Hailéé, britská hospodyňka, hrdá máma a majitelka účtu na Tiktoku doporučující triky na úklid, varuje před slepým následování zlepšováků a vychytávek ze sociálních síti. Sama se prý přesvědčila o tom, že mohou končit až velmi dramaticky.

Paní Hailee totiž jednoho rána probudil zápach kouře. Když s manželem hledali jeho zdroj, zjistili, že obsah sušičky pomalu celou noc hořel, a proto bylo nejen oblečení, ale vlastně celá vnitřní část spotřebiče zčernalá a zcela znehodnocená.

Tip, který úklidu rozhodně nepomohl

Ukázalo se, že předešlého dne vyzkoušela trik s houbičkami namočenými v aviváži, a právě na tento trik okamžitě upozornila svoje přátele na Tiktoku. Paní Hailee byla samozřejmě jistě vyděšená. Představa, že vám v noci během spánku začne hořet dům, není milá nikomu. V šoku a starosti o rodinu, ale také přátele, okamžitě informovala okolí o tom, co se stalo, aby varovala před možnou katastrofou ostatní.

Aviváž provoní prádlo v pračce, ale do sušičky se nehodí. Zdroj: Anetlanda / Shutterstock.com

Při úklidu experimentujte. S použitím spotřebičů raději ne!

Co je na tom všem špatně? Aviváž nepatří do sušičky. To vám poví každý výrobce a je to rozhodně uvedené i v příručce pro obsluhu. Speciálně se proto místo aviváže vyrábějí ubrousky, které se používají k zmírnění statické elektřiny i příjemnému provonění prádla.

Je na vině trik z Tiktoku?

Skutečností ale je, že nevíme, z jakého důvodu sušička shořela. Používání aviváže se nedoporučuje, protože by mohlo časem dojít k zanesení a postupnému nabalování žmolků a drobných nečistot. Nicméně hospodyňka tento trik vyzkoušela prvně, takže by o nánosy a špínu jít nemělo.

Ani titěrná houbička, kterou paní Hailee použila, není vhodná. I speciální ubrousky do sušiček se musí kontrolovat a jejich „ztráta“ v bubnu je problém, který je třeba řešit. Ani problémy s topným tělesem, respektive termostatem v sušičce nejsou neobvyklé. Sušička sice doposavad sloužila dobře, ale kdo ví, zda by nedošlo k hoření i bez houbičky namočené v aviváži.

Naučte se spotřebiče správně používat. Zdroj: Tinatin / Shutterstock.com

Uklízejte a používejte spotřebiče dle doporučení výrobce

Co skutečně způsobilo hoření sušičky, můžeme jen hádat. Jedno je ale jisté. Než něco vyzkoušíte, napřed se pořádně zamyslete. Rozhodně neporušujte doporučení výrobce! Může se stát, že po vytažení prádla ze sušičky budete cítit mírně připálenou látku. Nemusí to znamenat, že je oblečení skutečně na nějakém místě spálené, ale patrně bylo vystavené větší než bezpečné teplotě. Třiďte oblečení podle materiálů a nesnažte se sušení uspěchat. Čistěte filtr a naučte se správně používat naprogramování spotřebiče.

