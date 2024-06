Může se zdát, že koberce jsou dnes již pomalu překonanou součástí domácností, ale i když od nich mnozí upouštějí, stále se najde mnoho jejich příznivců. Jestliže tedy koberec doma máte, jistě vás bude zajímat, jak je nejlépe a nejúčinněji vyčistit skutečně do hloubky.

Koberce nám v domácnosti poskytují pocit tepla a komfortu, o tom nemusíme dlouho diskutovat. Nicméně, jejich vlákna snadno zachycují prach, špínu a alergeny, a to může do značné míry negativně ovlivnit zdraví jednotlivých členů rodiny a vlastně i samotný vzhled domova, který měl koberec původně pozvednout.

Čištění koberce do hloubky je proto nezbytné, a proto se pojďme podívat na několik základních a nepříliš složitých možností.

Zkuste sodu se solí

Metody hloubkového čištění koberců můžeme rozdělit na ty, které zvládneme bez pomoci přístrojů, a na další, k nimž budeme potřebovat více pomůcek a pak na profesionální pomoc odborníků. Začněme třeba tím opravdu nejjednodušším, tedy suchým čištěním.

K tomuto účelu můžeme použít buď speciálně zakoupený přípravek, nebo také docela obyčejnou sodu, kterou smícháme se solí. Směs dobře zapracujeme kartáčem nebo klidně i drsným smetákem do koberce, necháme ji několik hodin působit a pak už bude stačit jen vysát.

Jak bylo uvedeno, je možné využít také průmyslově vyráběné suché čističe, jen je třeba počítat přece jen s trochu vyšší investicí a pravděpodobností většího obsahu chemických látek.

Můžete přidat i ocet

Kombinací suchého a mokrého čištění je využití sody ve “spolupráci” s octem. Tento postup zahrnuje nejprve vpravení sody mezi vlákna koberce, stejně jako v předchozím případě. Tuto část práce udělejte s dostatečným předstihem (například večer s vědomím, že pokračovat v čištění budete až ráno).

O několik hodin později pak přijde na řadu ocet s vodou naředěné v poměru 1:1. Kapalinu nalijte do rozprašovače a celý koberec jemně, ale důkladně postříkejte. Po několika minutách už můžete vzít do ruky vysavač a dílo dokončit.

Koberce budou nejen praktickým, ale i stylovým prvkem vaší domácnosti. Musíme se o ně ale správně starat

Pára odvede vynikající práci

Ještě lepší variantou je samozřejmě použití mokrého čištění, k němuž ale bude vhodné pořídit odpovídající vybavení. Jde tedy o jistou investici, ale zdraví rodiny a čistý domov za to stojí.

S minimem chemie můžeme využít parní čističe, které působí hlavně tlakem horké páry, kterou později vysráženou na vláknech koberce sám přístroj vysaje do speciální nádoby. Pro zvýšení účinku můžeme do vody přidat speciální prací prostředek na koberce, případně také trochu aviváže nebo vůně do sušičky, které dodají koberci i celému bytu nádhernou vůni.

Tímto způsobem se zbavíme nejen prachu, ale také většiny bakterií a dalších patogenů.

Využijte odborníka, neprohloupíte

I když se nám to může zdát trochu jako marnotratnost, věřte, že svěřit péči o koberec do rukou odborníka není vůbec žádná ostuda. Právě proto tady takové profese jsou, aby jejich vykonavatelé měli ty největší zkušenosti a nejlepší vybavení pro správnou péči o koberce i další čalounění v bytě. Neobávejte se proto využít jejich služeb, které jsou navíc se zárukou, že vaše domácnost při čištění nedojde žádné úhony.

Nezapomínejte na pravidelnou péči

Do hloubkového čistění koberce bychom se měli pustit alespoň jednou, ideálně však dvakrát do roka. Ani v mezičase ale nemůžeme tak docela zahálet. Koberec je třeba vysávat podle potřeby, nejméně ale jednou týdně.

V případě, že v bytě chováme zvířata samozřejmě nejlépe denně. Dále je nezbytné nezanedbat okamžité čištění případně vzniklých skvrn od jakékoliv tekutiny, zatímco bláto, čokoládu nebo další nečistoty, které časem ztuhnou, necháme nejprve zaschnout a čistíme je s určitým časovým odstupem. Tak jak jste se rozhodli? Bude koberec součástí vašeho bytu, nebo svoji domácnost zařídíte bez něj?

