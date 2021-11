Jak ušetřit za proud v domácnosti, aniž byste museli změnit dodavatele?

Náklady na provoz domácnosti rok od roku rostou. Navíc nyní, kdy je situace na trhu s energiemi kritická a cena elektřiny prudce roste, je vhodné zapřemýšlet, jak snížit výdaje. Zkuste naše tipy jak ušetřit na energiích.

Audit spotřebičů

Podle statistik se elektrická energie nejvíce používá na vytápění, ohřev vody, na osvětlení, k vaření a ke chlazení. Nejdražší jsou podle odhadů běžné spotřebiče, jako je pračka se sušičkou, která nás stojí 3 500 korun ročně, myčka s ročními odhadovanými náklady 2 133 Kč a chladnička s mrazákem, za níž platíme asi 1 208 korun ročně. Pozadu také nejsou drobné spotřebiče nebo televize a počítače. Nejvíce nákladů nás stojí staří a neúsporní domácí pomocníci. „Kombinované lednice, které jsou s mrazákem a nemusí už dobře těsnit, jsou 15 až 20 let staré, tam ta spotřeba ročně může stát i 1500 až 2000 korun,“ popisuje mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec. Prvním krokem je tedy revize starých spotřebičů. Pokud uvažujete o nákupu nových, orientujte se podle energetických štítků. Nejúspornější a nejefektivnější elektrospotřebiče jsou označeny A+, A++ a A+++.

Nejúspornější a nejefektivnější elektrospotřebiče jsou označeny A+, A++ a A+++. Zdroj: Hadrian/Shutterstock.com

Vypínejte energetické žrouty

Většina domácností má doma televizi, počítač, WiFi router, set-top box, ale také nabíječky. I přesto, že jsou v tzv. stand-by neboli pohotovostním režimu, energii ze sítě stále odebírají. Poznáte to snadno. I po vypnutí jim svítí diody nebo ukazují čas. Televizi proto vypněte nejen dálkovým ovladačem, ale také tlačítkem na ní. Ostatní zařízení vyndejte ze zásuvky ihned, jakmile je přestanete používat. Výzkum naznačuje, že 75 % energie použité k napájení domácí elektroniky se spotřebuje, když je „vypnuta“.

Perte a myjte úsporně

Perete a myjete nádobí každý den, ale vaše spotřebiče jsou poloprázdné? Tím si také zbytečně navyšujete účet za elektřinu. Počkejte raději do dalšího rána a pračku s myčkou naplňte do plna. Modernější pomocníci také nabízejí tzv. eko-režim, kdy se pere či umývá při nižší teplotě a otáčkách.

Péče o spotřebiče

Samozřejmostí by měla být pravidelná údržba spotřebičů. Myčkám a pračkám čistěte filtr, do lednice dávejte jen vychladlé potraviny a mrazák zbavujte nánosu ledu. 5 mm námraza dokáže zvýšit spotřebu celého zařízení až o 30 %. Nebojte se také používat mikrovlnnou troubu, oproti běžné je ohřátí jídla úspornější.

Budiž světlo

Podle některých mýtů se na zhasnutí a rozsvícení spotřebuje více energie, než kdyby se nechalo svítit. To však není pravda, pokud se do místnosti chcete vrátit za více než 5 minut. Proto klidně zhasínejte. Ušetřit za světlo můžete také používáním úsporných LED žárovek, které nainstalujete do lampiček. Ty spotřebovávají zhruba sedmkrát méně elektrické energie než běžné žárovky. Pokud se večer díváte na televizi nebo si čtete, udělejte si romantickou atmosféru a nerozsvěcujte zbytečně velké světlo na stropě.

Vařte levněji

I při každodenním vaření můžete ušetřit elektrickou energii. Stačí používat méně vody a hrnec zakrýt pokličkou. Ta sníží spotřebovanou energii až čtyřnásobně. Pokud plánujete pokrm, který se vaří dlouho, přizvěte si na pomoc tlakový hrnec.

Tlakový hrnec ušetří energii. Zdroj: Daniel Krason/Shutterstock.com

Využijte termostat chytře

Topíte-li elektřinou, díky chytrému nastavení termostatu můžete ušetřit až tisíce ročně. Nastavte teplotu v každé místnosti zvlášť tak, jak doporučují hygienické normy. V obývacím pokoji by mělo být 20–21 °C, v ložnici 16–18 °C. V kuchyni 18 °C, v koupelně 24 °C a v pokojích, kde se nezdržujete, na chodbách nebo na schodištích 10–15 °C. Také berte v potaz dobu, kdy není vaše rodina doma nebo je noc. V tu dobu můžete teplotu s klidem snížit o 3-5 °C.

