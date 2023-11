Trápí vás pavučiny v každém koutě a hledáte způsob, jak pavouky vyhnat? Vyženete je pomocí domácích repelentů. Vyrobíte si ho snadno jen z několika málo ingrediencí.

Jak vyhnat pavouky?

Vyhnat pavouky z domu může být poměrně náročný úkol. Než se vrhnete na výrobu sprejů, které vám v tom mohou pomoci, dobře utěsněte různé škvíry a cestičky, kudy se k vám mohou pavouci dostat. V moderních bytech a budovách dveře i okna obvykle těsní dobře, nicméně ve starší zástavbě dřevěné dveře často nedosedají dostatečně.

Zvažte například také používání světel v noci v blízkosti vchodu do domu. Nechtěně tím lákáte pavouky do blízkosti dveří a oken. Tam kde jsou můry, mouchy a komáři jsou rozhodně také pavouci.

Než se vrhnete na stoprocentně účinné, ale likvidační metody, vyzkoušejte přírodní repelenty, které pavouci neradi, ale přesto jim neublíží. Rozhodně je vždy lepší nepodnikat rovnou drastická opatření a snažit se s problémem vypořádat nejméně škodlivou cestou.

Jak připravit domácí repelentní postřik na pavouky se můžete podívat na toto video z YouTube kanálu pestcontrolexperts. Není to však jediný recept na výrobu repelentu proti pavoukům. Podělíme se s vámi i o další.

Zdroj: Youtube

Proti pavoukům octem či česnekem

I když je možné zakoupit různé deratizační spreje a elektronické plašičky, někdy stačí jen chytře použít přírodu, a to co máme. Také to platí pro výrobu repelentních prostředků proti pavoukům. Tím nejobyčejnějším, co nemají pavouci rádi, je ocet. Používejte proto ocet na mytí oken. Sám o sobě působí jako odmašťovací prostředek. Ocet stačí přimíchat do saponátu, kterým budete mít okna.

Případně můžete naředěným octem omýt alespoň rámy oken jak zevnitř, tak zvenku. Nepříjemný kyselý zápach rychle vyvětrá a vy si ho ani nevšimnete, pavouci by jej měli ale cítit podstatně déle.

O něco problematičtější je česnekový repelent, který se hodí používat jen z venkovní strany domu. Stejně tak jako tabákový nálev, který se připravuje nejčastěji z cigaret nebo nedopalků.

Které vůně pavouci nesnáší?

Pavoukům navíc vadí i různé esenciální oleje, které nabízejí koncentrované přírodní vůně. I ty můžete přidat po pár kapkách do saponátu, ale také do difuzéru. Zatímco vám zpříjemní domov citrusová, citronelová, eukalyptová, mátová nebo skořicová či hřebíčková vůně, pavouci si začnou balit ranečky, aby se vydali jinam. I když je patrně nejsilnější olejíček z máty peprné, také Tea tree olej by měl pavouky spolehlivě odradit.

Zmíněné citrusové aroma můžete rozptýlit po bytě i jinak. Schovejte si kůru z pomerančů, mandarinek a citronů a rozmístěte kousky v koutech domácnosti, kde vás pavouci nejčastěji zlobí. Kůru stačí jen položit za nebo pod nábytek, ale nic vám nebrání naplnit nakrájenou kůrou textilní pytlík. Jeho použití je mnohem praktičtější. Můžete jej nejen pověsit, ale i vložit do škvír.

Zdroje: tipsbulletin.com, express.co.uk