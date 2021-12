Triky na šetření energie: Které skutečně fungují a které se nevyplatí dělat?

Úspora energií v domácnosti je neustále v kurzu. Lidé si vyměňují tipy a triky, jakým způsobem ušetřit. Ale ne všechno funguje tak, jak je prezentováno.

Jistě všichni znáte dohady o tom, jestli je úspornější nechat svítit v místnosti, kterou na 10 minut opouštíte, nebo na tu dobu zhasnout. Tyto a další „pravdy a „mýty“ na vás čekají v dnešním článku.

Zhasnout nebo nechat svítit?

Věčné dohady. Dříve se kupovali jen wolframové žárovky, které v roce 2012 dostaly úplnou stopku. Lidé se bouřili, dělali si zásoby žárovek, aby nemuseli kupovat nové a dražší, kterým vůbec nevěřili. Nakonec jsme si všichni museli zvyknout.

LED žárovky – nejúspornější zdroj svícení. Dokáže uspořit nemalé peníze, LED žárovka spotřebuje až 6,5x méně energie. Uznejte sami, to už je v peněžence znát. Další výhodou je fakt, že ji lze vypínat a zapínat dle libosti - na její životnosti se to neodrazí. Pořizovací cena LED žárovky je vyšší, ale peníze by se vám měly vrátit zhruba po ročním užívání. Na rozdíl od klasické žárovky má i delší životnost a nejedná se zrovna o pár hodin! Jde o více než 15x delší životnost.

Klíčovou hodnotou u LED diod je světelný tok, ne výkon. Jelikož jsme byli zvyklí na krabičkách rozeznávat žárovku podle wattů, přicházející lumeny mnohým zamotaly hlavu. Pokud jste používali 100 W klasickou žárovku, sáhněte po LED, která spotřebuje 15 W. Žárovku 60 W nahradíte 9 W LED. Tyto žárovky nevyvíjejí skoro žádné teplo, proto se hodí i akvaristům do akvárií, do různých skříněk, podhledů apod.

Úsporná žárovka – velice populární. Na rozdíl od klasických je spotřeba výrazně nižší, i jejich cena je přívětivá. Nevýhodou je delší „rozjezd“ a za časté vypínání a zapínání vám rozhodně nepoděkuje.

Co z toho vyplývá? Jestliže v domácnosti používáte LED žárovky, při krátkodobém opuštění místnosti rozhodně zhasněte. Pokud se u vás najdou jen úsporné žárovky, raději nechte svítit.

LEDka se v domácnosti rozhodně vyplatí! Zdroj: profimedia.cz

Více tepla hliníkovou fólií za radiátorem?

Ano, to je pravda. Umístěním reflexní fólie za radiátor ušetříte za teplo, neboť vám nebude tolik unikat do zdí, ale naopak se odrazí do prostoru.

Termoizolační fólie na okna?

Ano, i ta dokáže zastavit únik tepla. Přes sklo okna může mizet i 50% tepla. V dnešní době se dají pořídit takové fólie, u kterých téměř nepoznáte, že jsou na skle nalepeny.

Přímotop vyjde levněji než radiátor

Ne, dříve se to dost tradovalo, ale nyní si to už snad nikdo nemyslí. Přímotop se vám naopak velmi prodraží. Je vhodný ke krátkodobému vytápění třeba na chatách nebo chalupách, ale i tak by to neměl být jediný zdroj tepla, protože provoz přímotopu je opravdu finančně náročný.

Elektrické přímotopy se hodí jen pro doplňkové vytápění. Zdroj: MStock00 / Shutterstock.com

Na těch pár talířů nebudu zapínat myčku

Odpůrci myček nádobí si ji stejně nikdy nepořídí, i když je skutečně úspornější než mytí pod tekoucí vodou. V dnešní době myčky spotřebují na jeden cyklus cca 9 – 12 litrů, což je parádní výkon. Ale je logické, že člověk žijící sám nebude čekat týden na to, až bude myčka plná a raději si ten jeden talíř s vidličkou umyje v ruce. Každopádně do rodiny se myčka rozhodně vyplatí.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.blesk.cz, www.idnes.cz