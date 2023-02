Tlustice: Je ideální čas ji přesadit. Nedělejte chyby, ať o ni nepřijdete

Tlustice je dekorativní rostlina, která udělá v každé domácnosti spoustu parády. Její další výhodou je nenáročné pěstování, které vyžaduje opravdu jen minimum péče. Proto si tuto atraktivní pokojovku může s přehledem dovolit i každý začínající pěstitel.

Nejčastěji se v našich domácnostech pěstuje tlustice vejčitá neboli Crassula ovata. Ovšem na trhu je mnoho dalších zajímavých odrůd, ze kterých si můžete vybírat. V případě, že poskytnete tlustici pár základních věcí, bude vaší dlouhověkou přítelkyní, kterou si budete moci nejen rozmnožovat, ale klidně z ní vytvořit i krásně tvarovanou bonsaj. O tlustici se říká, že přináší do domácnosti štěstí a údajně je i symbolem bohatství a dostatku peněz. Ostatně samotné lístky tlustice připomínají malé mince.

Jak jednoduše přesadit tlustici, se dozvíte ve videu:

Nepřehlédnutelné sukulenty

Tlustice jsou atraktivní sukulentní rostliny pocházející nejen z jižních oblastí Afriky, ale i z oblastí Střední a Jižní Ameriky a z Austrálie. Spadají do čeledi tlusticovitých a čítají více než 200 druhů. Rostliny jsou typické svými tučnými listy, které umějí dokonale absorbovat vodu. Charakteristické jsou pro ně také mělké kořeny, které se tak přizpůsobily původním dlouhodobě suchým oblastem s nedostatkem vody.

Tlustice jsou atraktivní a nenáročné sukulentní rostliny, které ozdobí každou domácnost. Zdroj: Shutterstock.com / Lucky_Li

Tlustice jsou stálezelené rostliny, jejichž staré listy postupně opadávají a zpravidla po nich zůstávají jizvy. Kromě toho, že se tlustice brání nedostatku vody svými zásobami v listech, některé odrůdy je mají pokryty i voskovou vrstvou, a to včetně stonků. Právě ona napomáhá nadměrnému odparu vody. Tlustice mají také průduchy, které se v období sucha a horka uzavírají, aby nedošlo ke ztrátě vody, a otevírají se především v noci za nižších teplot, kdy přijímají oxid uhličitý potřebný k fotosyntéze.

Pozor na teploty pod nulou

V každém případě nejsou tlustice mrazuvzdorné, a proto je nikdy nevystavujte přílišnému chladu. Když se bude vaší tlustici dařit, bude se vám krásně rozrůstat a v tuto dobu je dobré ji vždy po nějaké době přesadit. Měli byste se však vyhnout zbytečným chybám, abyste si tlustici nezahubili.

Přesazujte jen v případě nutnosti

Ve skutečnosti má tlustice ráda svůj klid a žádné hurá akce. Proto ji nepřesazujte jen z rozmaru, že jste si třeba pořídili nový květník. Za to by se vám moc neodvděčila. Tlustice totiž přesazování ve skutečnosti nesnáší. Proto ji přesazujte jen v momentě, kdy už se do květináče nevejde. Vyžaduje to však i správnou dobu. A právě toto období teď nadchází. Nejvhodnější je totiž konec zimy a počátek jara.

Nikdy ne zemina pro běžné pokojovky

U tlustice si dejte pozor i na zvolený substrát. V tomto případě nevsázejte na běžnou zeminu, dopřejte rostlině substrát určený pro pěstování kaktusů a sukulentů. Právě ten byste měli rostlině občas přisypávat do květníku i během doby, kdy tlustici zrovna nepřesazujete.

Pokud chcete rostlině opravdu dopřát vylepšete kaktusový či sukulentový substrát smícháním v poměru 1:1 s hrubým křemičitým pískem. Do spodní části květináče je vždy vhodné dát drenáž, která zajistí optimální odtok přebytečné vody. Vhodné je použít čistý hrubý štěrk nebo keramzit, a to ve vrstvě vysoké 3 cm.

Ve skutečnosti má tlustice ráda svůj klid a žádné hurá akce. Proto ji nepřesazujte jen z rozmaru, že jste si třeba pořídili nový květník. Zdroj: Profimedia

Před přesazením tlustici nezalévejte

Když se rozhodnete tlustici přesadit, nechte ji nějaký čas bez zálivky, aby půda dobře proschla. Bude se vám lépe oddělovat od kořenů, kterým nebude hrozit poškození. Pokud by byly některé z kořenů promočené a začínaly hnít, tak je určitě odstřihněte.

Na jaře dopřejte tlustici hnojivo

Pokud dopřejete tlustici na jaře adekvátní hnojivo, podpoříte tak její růst a podporu kvetení. Díky tomuto jarnímu dopinku bude vitální po celé další období a také bude lépe snášet další zimu. A protože je tlustice i venkovní květina, velice jí prospěje během letních měsíců pobyt venku na zahradě či terase.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, www.lovelyhome.cz, www.veselebydleni.cz