Tlustici při přesazování můžete snadno i zahubit. Nedělejte zbytečné chyby

Tlustice je dekorativní rostlina, která udělá spoustu parády. A protože se velice snadno pěstuje, je vhodná i pro nezkušené pěstitele. Když se jí dobře daří, tak se rychle rozrůstá, a proto je dobré vědět i něco málo o jejím správném přesazování.

Tlustice je nenáročná sukulentní rostlina s dužnatými stonky a listy, v nichž udržuje vodu a živiny. Díky těmto zásobám vydrží i v nevlídných podmínkách několik let. Dokáže se o sebe postarat, a tudíž nepotřebuje přespříliš péče.

Tlustice má ráda teplo a tmu

Výrazný sukulent je původem z Jižní Afriky, Střední a Jižní Ameriky a Austrálie. Je tudíž zvyklý na vysoké i nižší teploty, ovšem nejvíce prospívá při klasické pokojové teplotě. K fotosyntéze u tlustice dochází v noci, což je její významnou specialitou. V tu dobu se snižuje teplota vzduchu a zvyšuje se vlhkost. Tlustice se rozdělují na oválné, stromové, plavuňovité, skalní, srdeční a vousaté.

Výrazný sukulent je původem z Jižní Afriky, Střední a Jižní Ameriky a Austrálie. Zdroj: profimedia.cz

Při vhodných podmínkách dorůstá tlustice do výšky několika desítek centimetrů a mohou se na ní objevit také drobné bílé či růžové květy. Traduje se, že přináší bohatství a blahobyt, zřejmě díky tomu, že její lístky mohou do jisté míry připomínat mince.

Jak a kde ji pěstovat?

Tlustici v každém případě dopřejte dostatek slunečního světla. Odmění se vám nádherně sytě zeleným nádherně sytě zelenými listy a hustou korunou. A právě to je pro její dokonalý růst maximálně důležité. Dejte pozor, ať ji zbytečně nevystavujete průvanu a studenému vzduchu, to jí vůbec nesvědčí. Stejně tak nemá ráda příliš velké horko, které zastavuje její růst a opadávají ji spodní listy. Sice to květinu nepoškodí, ale rychle přichází o své zásoby vody. Tlustici se bude nejlépe dařit na parapetech na jižní, jihovýchodní nebo alespoň jihozápadní straně domu.

Miluje střídmou zálivku

Tlustice je obzvlášť citlivá na zálivku. Nikdy byste ji neměli přemokřit, proto ji vždy zalévejte až ve chvíli, kdy její půda opravdu vyschne. Díky převlhčení by vám mohla zbytečně zahnívat a postupem by jí uhnil i kořenový systém. A to by byla děsná škoda! V chladnějších měsících můžete zálivku dokonce značně omezit. Ovšem občasný postřik listů rozhodně není na škodu. A to především během letních dní.

Tlustice potřebuje dostatečný prostor

V případě, že se vám rostlina bohatě rozroste, dopřejte jí dostatek místa a přesaďte ji. Potřebuje substrát, který vyhovuje kaktusům a sukulentům. Až si ho pořídíte, malinko si jej vylepšete, protože bývá často až moc „nadýchaný“. Smíchejte ho s hrubým křemičitým pískem v poměru 1 : 1. Do spodní části květináče dejte drenáž, která zajistí optimální odtok přebytečné vody. Vhodný je čistý hrubý štěrk nebo keramzit, a to ve vrstvě vysoké dva až tři centimetry.

Přesazujte pravidelně

Jestli chcete udělat tlustici opravdu dobře, přesazujte ji nejlépe každý rok. Starší rozrostlé rostliny můžete dát do nového většího květináče jednou za dva až tři roky. Určitě je při této příležitosti také zaštípněte, protože se vám poté mnohem víc rozrostou a budou mít nádhernou a hustotu korunu. Odstraňte spodní listy a nechte spodní část kmene čistý. Následně zaštípněte každý čtvrtý pár listů. Pracujte opatrně, abyste nepoškodili kmínek, kde by mohly zůstat nehezké jizvy.

Nepodceňte výběr květináče

S velikostí nové nádoby to nepřežeňte, to by tlustici moc neprospělo. Raději pořiďte mělký květináč. Moc velký objem nové nádoby by byl pro další vývoj této krásné rostlinky spíše ke škodě. Je proto s průměrem o něco větším, než je velikost momentálního kořenového balu. Pokud jste tlustici před přesazováním zalili a její substrát je stále ještě vlhký, můžete ji zalít až za 2 až 3 dny.

Jestliže budete vhodně živiny dávkovat, dočkáte se možná i květů, což je opravdu jistý benefit! Zdroj: profimedia.cz

I sukulenty potřebují dodat živiny

Přestože je tlustice maximálně odolná, potřebuje ke zdárnému růstu správnou výživu. Určitě nepoužívejte hnojivové tyčinky ani granule, ty jí nesvědčí. Raději zvolte tekuté přípravky určené přímo pro sukulenty. Hnojte ji však výhradně během vegetačního období, což je jaro, léto a podzim. Nejlépe tak dvakrát během jednoho měsíce. V době vegetačního klidu naopak tuto aktivitu omezte, protože by rostlina měla tendenci k růstu slabých a vytažených výhonů. Jestliže budete vhodně živiny dávkovat, dočkáte se možná i květů, což je opravdu jistý benefit! Tlustice totiž kvetou jen zřídka. U mladé rostliny květy neočekávejte, protože tlustice kvetou až ve stáří pěti až sedmi let.

Zdroje: www.veselebydleni.cz, www.lovelyhome.cz, www.nasezahrada.com