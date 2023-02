Proč toaletní papír namáčet do octa? Ušetříte tím stovky korun

Ceny čisticích prostředků neustále rostou. Nyní české hospodyňky přišly se zlepšovákem, který vyčistí celý váš byt za pár korun! Stačí vám k tomu toaletní papír a ocet.

Stačí, abyste zjistili, jak uklízeli naši předkové. Tehdy neexistovaly žádné saponáty, odmašťovače a dezinfekce. Naše prababičky a babičky si musely vystačit s tím, co jim poskytla příroda. A tak se všichni spoléhali na ocet.

Na co všechno můžete v domácnosti ocet využít, se podívejte v tomto videu:

Hitem prvorepublikových domácností byl obyčejný bílý ocet s desetiprocentní koncentrací (pozor, jde o typ octa, který má větší sílu než ten klasický, kuchyňský). Není dobarvován karamelem (tedy neobsahuje E150c) a je naprosto čirý. V obchodech ho koupíte pod názvem destilovaný bílý ocet

Bílý ocet má silnější koncentraci než ten klasický. Pomůže vám s úklidem v domácnosti. Zdroj: Profimedia

Očista rychlovarné konvice

Tento druh octa je ideální pro všechny puntičkáře a milovníky úklidu. Jednak výborně odmašťuje, a navíc dokáže precizně leštit i problémové nerezové povrchy, které se velmi rychle „zapatlají“. Hospodyňky ho také používají při vymývání a čištění lednice. A nejen to! Užitečnou kapalinu můžete použít i na čištění rychlovarné konvice. Jak na to? Do konvice nalijte ocet a nechte ho vařit. Poté nádobu propláchněte a uvidíte, že bude skoro jako nová!

Vodní kámen z rychlovarné konvice vyčistíte octem. Zdroj: Profimedia

Trouba jako nová

Očistnou sílu octa můžete využít i při čištění mikrovlnné trouby. Stačí ho trochu nalít do hrnečku, vložit ho do spotřebiče a zapnout na tři minuty. Ocet se odpaří a jeho pára se přichytí na celém vnitřku trouby. Díky tomu vydesinfikuje a odmočí veškerou špínu a mastnotu. Vy pak můžete nános jednoduše setřít, případně dočistit.

Pára z bílého octa uvolní špínu v mikrovlnné troubě. Zdroj: Profimedia

Domácí vlhčené ubrousky

O Češích se říká, že mají zlaté ručičky a vždycky si poradí. Platí to i teď, v době drahoty. Novým šlágrem internetu se staly domácí vlhčené ubrousky na úklid. Vyrobíte si je snadno. Stačí dát toaletní papír nebo kuchyňskou papírovou utěrku do nádoby a zalít bílým octem. Papír ocet nasaje a stane se z něj skvělá pomůcka do domácnosti. Můžete si tak jednoduše vyrobit požadované množství ubrouský na úklid a použít je například na otření či vydesinfikování povrchů.

Toaletní papír naložený v octě funguje jako klasický vlhčký ubrousek. Zdroj: Profimedia

Levná leštička oken, zrcadel a povrchů

Z bílého octa si také můžete vyrobit roztok, který funguje jako čistidlo domácí špíny. Stačí ocet smíchat s vodou v poměru 1 : 1 a použít ho přímo na znečištěné místo. Uvidíte, že špína rázem pustí. Ocet je také přírodním leštidlem, a tak ho můžete s klidným svědomím nalít do rozprašovače a použít na mytí zrcadel či oken. Ideální je také na leštění klik!

Toaletní papír s octem čistí a leští povrchy. Zdroj: Profimedia



Zdroje: www.aazdravi.cz, www.youtube.com