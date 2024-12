Proč se hodí nechat na topení ohřát také láhev vody? Pokoj vám nevytopí, ale stejně zahřát umí.

Jak se doma zahřát a udržet v teple?

Lidé mají všelijaké nápady a kromě těžkých závěsů ve vchodu využívají různých dalších osvědčených způsobů a vychytávek, jak mít teplo levněji či déle.

Na internetu se také objevil nápad, díky kterému byste měli zůstat hezky v teploučku o něco déle. Spočívá v umístění plastové láhve s vodou v blízkosti radiátoru. V době, kdy radiátor topí se mimo dalšího okolí zahřívá také láhev s vodou. V okamžiku, kdy topení přestane místnost vytápět, je láhev, ale především voda v ní, stále teplá a toto teplo se pomalu uvolňuje do svého okolí, když láhev s vodou začíná stydnout. Energie, v tomto případě teplo, se předává z teplejšího tělesa na chladnější, kterým je vzduch.

Bohužel, není to tak ideální, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ačkoli voda a láhev předávají teplo do místnosti, jde o docela zanedbatelnou tepelnou změnu a proto bohužel nelze mluvit o nějakém ohřívání místnosti setrvačností chladnoucí lahve.

Navíc rozhodně nejde k ušetření energie. Radiátor ohřál láhev, láhev nyní ohřívá své bezprostřední okolí. Kdyby radiátor neoříval láhev, ohříval by o něco víc místnost. Aby trik fungoval, musíte radikálně zmenšit a pěkně odizolovat ohřívaný prostor.

Které triky s plastovou lahví s vodou fungují lépe?

Co se týče plastové láhve na radiátoru, jde o zajímavý nápad, ale musel by se uplatnit trošku jinak. Jak? No přeci jako termofor. Láhev nebo klidně právě termofor naplněný vodou, můžete poté, co radiátor vypne, přemístit pěkně pod deku k nohám, aby vás příjemně hřál, zatímco okolí pomalu chladne.

Jak jinak může láhev či voda pomoci při vytápění? Možná si ještě pamatujete, že na radiátorech kdysi bývaly keramické odparníky naplněné vodou. Zvyšovaly vzdušnou vlhkost především ve velmi suchých panelákových bytech. Nicméně, vzdušná vlhkost navíc dodává na pocitu tepla. Nejde o to, aby byl člověk splavený potem díky horkému a vlhkému prostředí.

Je ale fakt, že vyšší vzdušná vlhkost přispívá k pocitu tepla. Vlhkost totiž částečně zabraňuje efektivnímu odpařování potu, a tak člověk začne intenzivněji vnímat svoji vlastní teplotu, jelikož se nemůže dostatečně potit, aby se ochladil.

Termofor nebo ohřátá plastová láhev vás pořádně prohřejí. Schovejte se ale také pěkně pod deku.

