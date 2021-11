Vypínáte topení, abyste ušetřili? Zkuste místo toho raději ttyto finty úspory

Topná sezóna je v plném proudu, totéž platí ale i o zdražování energií. Ušetřit by chtěla v současnosti asi každá domácnost. Pusťte se do bodu číslo jedna – ušetřete na topení!

Nikomu se nechce v tomto sychravém počasí mrznout venku, natož doma! Když se vracíme vymrzlí z procházky, těšíme se na to, jak na nás při otevření dveří dýchne teplo domova. Jako kdyby z nás spadla ledová kra. Teplíčko je příjemné, ale v posledních týdnech nám cuká při zapínání topení ruka. „Mám nebo nemám?!“ tak to je otázka v mnoha rodinách. Jelikož nechce nikdo z nás přijít o určitý tepelný komfort, stejně topení pustíme. Ušetřit se ale dá! Jak? Připravili jsme si pro vás několik vychytávek, kterými to opravdu jde. Každá kačka se přeci hodí!

Ušetření každé koruny se bude rozhodně hodit! Zdroj: Watchara Ritjan / Shutterstock.com

Nechte radiátorům prostor

Není to jen o tom, že by před radiátorem neměl být v blízkosti žádný nábytek, ale je potřeba radiátor jednou za čas i očistit od usazeného prachu a mastnoty. To, že by před topením nemělo nic stát, je logické, protože by tento předmět bránil rozptylu tepla do místnosti.

Odrazná fólie nemusí vypadat hrozně

Každému se asi při představě hliníkové folie za topením protočí panenky. Ale! Velká část tepla uniká skrz zdi ven do éteru. Tím pádem nainstalováním odrazných folií teplo krásně vrátíte zpět. Ještě ke všemu, když folie připevníte šikovně, nebudou skoro vidět.

Odrazná folie nemusí vypadat hrozně. Zdroj: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.com

Odvzdušněte topení

Tento krok nejspíš dělá každý, kdo by ho dělat měl. Před začátkem topné sezony je potřeba radiátory doma odvzdušnit, aby topily bez jakýchkoli problémů. Někdy je nutné tuto činnost provést opakovaně, ale rozhodně se vám to vyplatí.

Termostat, dobrý pomocník

Tato krabička vám pomůže s regulací topení jak přes den, tak v noci. Pokud ráno odejdete do práce a vracíte se až odpoledne, je přeci zbytečné, aby se po celou dobu vaší nepřítomnosti topilo. Totéž platí i o noci. Přes noc jste zachumlaní do peřiny a pro zdravý spánek by v ložnici mělo být okolo 19 °C.

Další peníze ušetříte, když si na termostatu nastavíte časové intervaly. Zdroj: Steve Cukrov/Shutterstock.com

Vlhkost v místnosti

Takzvaná „pocitová“ teplota je pro nás důležitější než ta, kterou právě ukazuje teploměr. A i když bude na teploměru 21 °C, může nám být doma nádherně teplo a příjemně. Je to způsobeno vlhkostí vzduchu, která by měla být podpořena třeba zvlhčovačem vzduchu, kterých je na trhu habaděj. Můžete sáhnout po klasickém odpařovači na radiátor nebo moderním zvlhčovači vzduchu, který může být i zajímavým designovým kouskem ve vašem interiéru.

Radiátorové odpařovače. Zdroj: Shutterstock.com / Maryna Patzen

Ponožky, pantofle!

Určitě si vzpomenete na své maminky a jejich slova. V dětství to bylo stále dokola: „Vezmi si ty pantofle, budeš nemocná!“. A protože už víme, že od nohou opravdu zima je, musíme jim dát za pravdu. Takže pokud nemáte zrovna doma podlahové vytápění, alespoň ty ponožky si vezměte. A hned můžete teplotu snížit o jeden stupeň.

Zbytečně nepřetápějte

Musíte uznat, že 24 °C je moc. Můžete trpět na bolesti hlavy, být unavení, nervózní. V takové místnosti se rapidně snižuje vlhkost vzduchu, tím pádem dochází k vysoušení sliznic a jedinec je náchylnější k infekcím. Spolu s nedostatečným větráním je to až nebezpečné, neboť se v takovém prostředí náramně daří roztočům a hlavně jejich množení. V obývané místnosti by vám mělo stačit 20 °C.

