Potravinářská fólie je věc, kterou máte každý doma. Napadlo vás ale někdy, kolik fíglů se s ní dá udělat? Pomůže vám například s topením a spoustou dalších věcí, podívejte.

Potravinářskou fólii máte doma asi každý. Většinou se s ní ale hodně limitujete a děláte s ní jen věci, pro které je určena. Balení potravin, svačin pro děti do školy a podobně. Ve skutečnosti má však nekonečně mnoho možností, jak ji můžete využít, a dokonce třeba ušetřit nějakou tu korunu.

Čerstvé banány

U zabalování potravin chvíli zůstaneme. Víte, že potravinářská fólie pomůže vašim banánům, aby zůstaly déle čerstvé? A je to úplně jednoduché. Konec banánu zabalte do potravinářské fólie a máte vyhráno. Ovoce si tak déle zanechá svou čerstvost a budete jej moci skladovat déle.

close info Profimedia zoom_in Banány, jejichž konce zabalíte do potravinářské fólie, vydrží déle čerstvé.

Pleťová maska

Každý má někdy chuť si udělat relaxační chvilku pro sebe. Napustíte si horkou vanu, dáte si na oči okurky a na obličej si nasadíte pleťovou masku. Je dobré se takto čas od času hýčkat. Teď se budete moci hýčkat ještě více. Přes obličejovou masku dejte ještě potravinovou fólii. Maska tak bude lépe účinkovat a bude více hydratovat vaši pleť. Látky se lépe vstřebají a vaše pokožka vám poděkuje.

close info Profimedia zoom_in Když si na pleťovou masku dáte ještě potravinářskou fólii, látky se vám lépe vstřebají do pokožky.

Uvadající květiny

Pokud máte rádi květinovou výzdobu ve vašem domově, ale rve vám srdce, když květiny uvadají, nezoufejte. Pokud se vám někdy stane, že například dostanete květiny, ale nemáte po ruce zrovna vázu, použijte potravinářskou fólii. Jako první si sežeňte papírovou utěrku a navlhčete ji vodou. Poté s ní obalte stonky. Vezměte si potravinářskou fólii a znovu obalte stonky s navlhčenou papírovou utěrkou. Fólie totiž zajistí, aby voda z utěrky nekapala po stoncích dolů. Tím pádem si květina udrží dostatečnou vláhu, aby vám vydržela, než najdete vázu.

close info Profimedia zoom_in Potravinová fólie vám pomůže, pokud zrovna nemáte vázu na květiny.

Teplo již nebude utíkat

Ceny energií stoupají neustále výš a výš. Pokud jste také jedni z těch, kteří se momentálně snaží co nejrychleji a nejlevněji zateplit domov, potravinářská fólie vám pomůže. Pokud jste nestihli zaizolovat okna, stačí do mezer, skrze které vám proudí do domu vítr, nacpat fólii. Ta bude chladný vzduch izolovat a vy tak budete moci být v teple. Je to sice jen dočasné řešení, ale než najdete výhodnou nabídku na izolaci, potravinářská fólie vám postačí.

