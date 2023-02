Vypínáte topení, abyste ušetřili? Děláte chybu. Tyto triky fungují rychle a lépe

Venku začíná přituhovat a zima vystrkuje své drápky. Jak správně vytápět obydlí, abyste neprotopili majlant a na konci sezóny vám při pohledu na vyúčtování nezbyly oči pro pláč? Topení nevypínejte, naopak vyzkoušejte triky, které opravdu fungují.

Teploty klesající pod nulu a vysoké ceny energií v mnoha domácnostech vyvolávají obavy z konečných účtů za topnou sezónu, snaha ušetřit se ale často míjí účinkem a ukazuje se, že některé metody vedou spíš k opaku než k úspoře peněz. Jak efektivně ušetřit za topení a doma nemrznout? Máme pro vás hned několik dobrých tipů.

Jak topení funguje

Je dobré si nejprve uvědomit, jak topení funguje. Pokud máte doma klasický radiátor, neposílá do místnosti horký vzduch rovnoměrně. Ten nejteplejší stoupá vzhůru ke stropu, ve středu místnosti se drží o něco nižší teplota, přičemž nejchladněji je u nohou a minimum teplého vzduchu se dostává do rohů místnosti.

Pro lepší představu se podívejte na video:

Nejteplejší vzduch najdete pod stropem, není tedy od věci, pokud máte doma ventilátor či větrák, umístit jej poblíž topení. Tak jako v létě rozhání vzduch po místnosti, využijete jeho sílu znovu. Nyní se ovšem postará o to, aby se teplý vzduch z topení nehromadil pod stropem, ale rovnoměrně se rozptýlil po místnosti.

Za málo tepla často může i zavzdušněný radiátor. V takovém případě se obraťte na odborníka. Zdroj: shutterstock

Pozor na zavzdušnění

Vždy je dobré na začátku topné sezóny zkontrolovat, v jakém stavu vaše topení je. Dost možná topí méně, protože je zavzdušněné. Indicií, že s topením není něco v pořádku, vám mohou být šplouchavé zvuky, které se z něj ozývají. A také to, že je stále vlažné, i když jej máte zapnuté naplno.

V takovém případě je nutné topení odvzdušnit. Buď pozvěte domů odborníka, anebo zaúkolujte šikovného manžela. Zapněte topení na nejvíc a nechte jej takto aspoň půl hodiny topit. Pod ventil umístěte ručník kvůli vodě, která při odvzdušnění z topení unikne a pomocí speciálního klíče uvolněte ventil. Nechte odejít vzduch, který nemá v topení co dělat a zase ventil uzavřete.

Pořízení termostatu má spoustu nesporných výhod. Teplotu v pokojích lépe nastavíte a uhlídáte. Zdroj: shutterstock

Pořiďte si termostat

Pořidťe si termostat, pokud topíte plynovým nebo elektrickým kotlem. Díky tomuto digitálnímu zařízení budete mít teplotu v místnostech pod kontrolou a budete ji moci poměrně dobře regulovat. I v nepřítomnosti. Pokud zrovna nejste doma, topení určitě nevypínejte. Pokoje vymrznou a budou se hůř vytápět. Nastavte však topení na nižší teplotu, než na jakou jste zvyklí, když jste doma. Místnosti si udrží teplo, nevymrznou a snáz je pak vyhřejete.

Zvyšujte svou odolnost

Spousta rodin má v domácnostech přetopeno a stejně pociťují zimu. Zkuste zvyšovat pocit tepla aktivně. Více sportujte, dopřejte si návštěvu sauny. Zvýší se tak pocit vašeho osobního tepla, navíc budete odolnější proti nemocem. Přece jen vyjít z přetopeného domu nebo bytu přímo do zimy, není pro organismus to pravé ořechové a nahrává ke slabší imunitě.

Nepřetápějte, naopak se snažte zvyšovat pocit osobního tepla. Zdroj: shutterstock

Okna a závěsy

V neposlední řadě zkontrolujte stav oken, podívejte se, jestli není potřeba vyměnit těsnění a jestli pod nimi netáhne. Chlad z nich můžete ztlumit závěsem. Ten ale pořiďte jen nad výšku radiátoru. Kdybyste pověsili zátěžový závěs před radiátor, teplo by se do místnosti jen těžko dostalo. Stejně tak zkontrolujte, zda v blízkosti radiátoru zbytečně nestojí větší nábytek. I ten může bránit teplu v cestě do místnosti. Odrážet teplo žádaným směrem umí i hliníková fólie, kterou nainstalujete za radiátor.

