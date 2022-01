Účet za topení snížíte jednoduchým krokem: Nastavte okna do zimního režimu

Topíte v zimním období až moc? Nezapomněli jste seřídit svá okna na zimní režim? Přečtěte si k čemu je takové seřízení dobré a na co si dát pozor. K nastavení zimního režimu stačí jen vaše ruce a imbusový klíč.

Nastavení oken na zimní režim není od věci. Pokud okna správně nastavíte můžete ušetřit pěkných pár korun za topení. Díky zimnímu režimu uniká skrz okna méně tepla, což samozřejmě má i opačný efekt a to ten, že studený venkovní vzduch v takové míře neproniká dovnitř do bytu či domu. Letní režim naopak netěsní příliš. V letních dnech, kdy teploty dosahují tropických výšin nezůstává teplý vzduch polapen v místnosti, ale cirkuluje. Díky proměně vzduchu se místnost nezapařuje a vzduch není příliš těžký a vlhký.

Může se nastavit každé okno?

Hlavním principem seřízení oken na zimní a letní režim je měnění jejich přítlaku. Ovlivňuje se tím tedy to, jak moc okno těsní. Celý proces spočívá v řádném nastavení kování oken, ovšem ne všichni výrobci mají své okna na toto nastavení přichystáno. Měli byste tedy zjistit, zda je u vašeho typu oken seřízení možné. Vzhledem k výrobci se v malých odchylkách může nastavování měnit. Pokud nevíte, od jakého výrobce okna máte, zkontrolujte vaše okno sami. Otevřete okno a v případě, že má na boku křídla otvor pro čtyřhranný klíč nebo se tam nachází otvor oválného tvaru, může se okno utahovat nebo uvolňovat. Stejným způsobem můžete nastavit i balkónové dveře.

Okna v zimě čelí velkému náporu. Zdroj: Profimedia

Jak okno správně nastavit?

Pokud máte nová okna jsou nejspíše nastaveny původně na letní režim. Otevřete okno a najděte kování. To se nachází na hraně u kličky. Při přechodu na zimní režim je zapotřebí šroub na boční straně otočit inbusovým klíčem přesně o 90°, což se vám nemusí povést jedním tahem. Důležité je se soustředit na rysku, která vám bude ukazovat, na kolik stupňů je ještě potřeba pootočit. Pokud vše nastavíte správně měl by být nastaven zimní režim. Pro kontrolu ho poznáte tak, že manipulace s kličkou na okně během otvírání a zavírání je o něco namáhavější než v režimu letním. Okno je tedy pevněji přitlačeno ke gumovému těsnění, díky čemuž má větší izolační schopnosti. Toto nastavení by mělo zabránit i orosení oken a následnému tvoření plísní.

Správným nastavením zabráníte orosení. Zdroj: Profimedia

Zpětné nastavení do letního režimu je naprosto jednoduché. Postupujte jen opačným směrem. Šroub na boční straně znovu otočíte o 90°, tentokrát ale zpětným tahem. Manipulace s kličkou je v letním režimu jednodušší. Cíl letního režimu je větší cirkulace vzduchu, pokoj by se neměl rosit a nevytvářet se v něm těžký, zapařený vzduch. Navíc v letním režimu si okna trochu oddychnou od vysoké těsnosti během zimy. Kování se u oken doporučuje kontrolovat a přitahovat pravidelně, minimálně dvakrát ročně. Navíc, okno i tak po pár měsících používání sedne níže a je ho nutné přitáhnout tak či tak.

Utáhnutí není jediné, co je třeba před zimou udělat. Správná údržba by měla obsahovat: ošetření silikonem, promazání kování a dotáhnutí všech úchytek a klíčů.