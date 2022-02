Toulcovka má zvláštní schopnosti. Proč byste jí měli mít právě v ložnici?

Pokojové květiny v bytě nejsou jen dekorací. Některé z nich mají úžasné pozitivní účinky na lidské zdraví. Jednou z nich je i toulcovka. Ke své kráse vám navíc zajistí perfektní čištění vzduchu. A bonus? Je to naprosto nenáročná rostlina.

Každá květina je něčím výjimečná a u toulcovky je touto vzácností umění čistit vzduch. Pro každého z nás by měl být domov tím nejlepším a nejzdravějším prostředím, protože v něm trávíme podstatnou část našeho života. NASA doporučuje, aby v prostorech byla na každých 10 m² umístěna aspoň jedna účinná pokojová rostlina.

Teplota vody, kterou budete toulcovce dopřávat, hraje důležitou roli v jejím dobrém vývinu. Zdroj: shutterstock.com

Bude vám totiž fajn! Kromě toho, že uvolňují kyslík, některé z rostlin také významně eliminují škodliviny ve vzduchu, jako jsou například benzen, formaldehyd a trichlorethylen. Takže vezměte toulcovku do ruky a umístěte ji nejlépe rovnou do ložnice. Neznamená to však, že by nemohla být třeba v obývacím pokoji i kdekoliv jinde.

Toulcovka neboli Lopatkovec (Spathiphyllum)

Elegantní a půvabná pokojová květina byla podle výzkumu z NASA označena jako nejúčinnější rostlinná čistička vzduchu. Dokáže zlepšit ovzduší až o 60 % tím, že skvěle neutralizuje benzen, formaldehyd, trichlorethylen, xylen, toluen, amoniak a oxid uhelnatý. A to není všechno! Dokáže bezvadně redukovat plísně. Její svěže zelené lopatkové listy doplňují krásné bílé květy se smetanovými palicemi, díky kterým je tato rostlina skutečnou ozdobou každého interiéru. V případě, že si tuto květinu umístíte do ložnice, bude se vám lépe spát.

Lopatkovec je bezstarostný

Původem je lopatkovec z tropických deštných lesů Střední Ameriky, kde dorůstá až do výšky 1 metru. U nás je to jedna z nejoblíbenějších pokojových rostlin a obvykle nepřesahuje výšku 40 centimetrů. Vzhledem k tomu, odkud lopatkovec pochází, má raději místa s dostatečnou vlhkostí. Takže kromě ložnice, se mu bude dařit i v koupelně. Prostě všude tam, kde se teplota vzduchu běžně pohybuje mezi 18 až 22 °C a kde je dostatek denního světla. A naopak, co vám toulcovka nepromine? Nesnáší neustálý stín, přímé sluneční paprsky, zimu a průvan.

Na zálivku je toulcovka citlivá

Dostatečná zálivka je pro toulcovku životně důležitá. Za vydatné zavlažení vám bude vděčná, protože její kořenový bal potřebuje být neustále dostatečně navlhlý. V letních měsících zalévejte květinu dvakrát až třikrát týdně, v zimě stačí jednou týdně. Dejte si však pozor na přelití, rostlině uškodí stejně jako nedostatečné zalévání. A jak ji zalévat nejlépe? Nalít vždy vodu shora, nechat ji protéct do talířku a přebytek z něj vylít. V létě je vhodné listy pravidelně rosit pomocí rozprašovače.

Teplota zálivky by měla připomínat tropy

Teplota vody, kterou budete toulcovce dopřávat, hraje důležitou roli v jejím dobrém vývinu. Nikdy ji nezalévejte studenou vodou z kohoutku. Díky tropickému původu jsou toulcovky citlivé na příliš studenou vodu s obsahem chlóru. Proto nechte vodu před zaléváním alespoň dva dny odstát, aby měla pokojovou teplotu a chlór vyprchal. Drže se obecného pravidla, že voda, která je o 15 stupňů nižší, než aktuální teplota vzduchu, je pro toulcovky příliš studená a nedělá jim dobře.

Teče u vás tvrdá voda?

Zalévání moc tvrdou vodou může způsobit, že květina nepokvete. Zkuste proto použít filtr, který si s tímto problémem dokonale poradí. A další možnost? Do láhve s tvrdou vodou přidejte několik kapek citronové šťávy nebo lžičku kyseliny citronové.

Zvolte buď hnojivo na kvetoucí pokojové rostliny, nebo univerzální hnojivo v tyčinkách. Zdroj: shutterstock.com

Podpořte květinu živinami

Nejlepší je hnojit v období vegetace, a to jedenkrát týdně. Díky tomu vám lopatkovec i krásně pokvete a bude vypadat stále svěží. Zvolte buď hnojivo na kvetoucí pokojové rostliny, nebo univerzální hnojivo v tyčinkách.

