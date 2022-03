Nekvete vám toulcovka? Aby vykvetla, potřebuje tuto péči

Lopatkovec je vděčná pokojová rostlina, ale někdy se stane, že dlouhou dobu nevykvete, což je věčná škoda! Omrkněte tipy, jak toulcovku ke kvetení pobídnout.

Toulcovka si našla místo v našich domovech, kancelářích, ale třeba i ve školách. Nejenže to je pokojová krasavice, ale jedná se i o velkého pomocníka ohledně čistoty vzduchu v dané místnosti. Lopatkovec dokonce NASA označila jako jednu z nejvýkonnějších čističek vzduchu v rostlinné říši.

Toulcovka nesnáší přímé sluneční paprsky. Zdroj: Profimedia

Lopatkovec

Spathiphyllum spadá do čeledi áronovité. Jeho domovinou je hlavně tropická část Ameriky, ale najdeme ji i v jihovýchodní Asii. Jedná se o byliny, které dosahují 20 – 120 cm. Tak jako u jiných rostlin z této čeledi, obsahuje lopatkovec krystalky šťavelanu vápenatého, který je jedovatý. Zejména dávejte pozor u svých domácích mazlíčků a dětí.

Toulcovka patří mezi nenáročné pokojovky, které i ochotně kvetou, takže pokud jste neviděli její zajímavý květ už dlouho, něco je špatně.

Květ se skládá z palice, která je podepřená zeleným nebo bílým toulcem, který přesahuje přes palici. Květy jsou oboupohlavné. Když se květu doma dočkáte, bude vás okouzlovat skoro dva měsíce! Po odkvětu ostříhejte květy i se stvolem.

Květy lopatkovce po odkvětu odstříhejte i se stvolem. Zdroj: Shutterstock.com / Darko Zivlakovic

Kam lopatkovec umístit

Pokud rostlinu dáte do moc velkého stínu, bude vám přežívat, možná vám i vykvete, ale její květ se nejspíš nezbarví do sněhobílé barvy. V temnu na vás vykoukne květ barvy zelené, který není tak atraktivní jako ten zářivě bílý. Nevystavujte rostlinu ani přímým slunečním paprskům, tak jako u ostatních pokojovek může i u toulcovky dojít k popálení listů. Lopatkovec se dá i letnit, ale jen za předpokladu, že bydlíte v teplejší oblasti.

Krok první – popřemýšlejte o tom, zda nemáte rostlinu v temnu.

Zálivka

Mnoho domácností má tvrdší vodu, která na zalévání pokojových rostlin není moc vhodná. Změkčit jí můžete například převařením. Takovou malou vychytávkou je mít u konvice i konývku, a když si zalijete kafe či čaj, zbytek vody do konývky jednoduše nalijte a po pár kafíčkách budete mít i čím zalévat.

Co se týká četnosti zalévání, lopatkovec má vodu rád, ale nemá rád přílišné přemokření. Samozřejmě ani velké vyschnutí substrátu nesnáší dobře, ale to vám dá krásně najevo povislými listy. A i když už se vám bude toulcovka zdát skoro mrtvolná, zalijte ji a dejte jí ještě šanci, většinou se vzpamatuje.

Vlhkost vzduchu má též vliv na prospěch rostliny. Jestliže se květy neobjevily delší čas, zkuste rostlině navodit pocit domoviny. Můžete k tomu využít zvlhčovač vzduchu. Dejte k sobě více rostlin nebo do misky naskládejte kamínky, nalijte do misky vodu a nahoru postavte květináč s toulcovkou – ale pozor, květináč by se neměl dotýkat vody.

Lopatkovec je výbornou čističkou vzduchu. Zdroj: profimedia.cz

Hnojení

Možná bude zakopaný pes i v hnojení. Jestli totiž týden co týden berete do ruky hnojivo pro pokojové rostliny, zbytečně toulcovku zásobujete dusíkem. Vyberte hnojivo pro kvetoucí pokojové rostliny a hnojte pouze v období vegetace. Můžete zkusit i trik s citronovou šťávou, která by rostlinu měla povzbudit ke kvetení. Přidejte pár kapek citronu do zálivky.

