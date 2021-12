Toulcovka: Proč ji nikdy nesmíte zalévat vodou přímo z kohoutku?

Lopatkovec neboli toulcovka je nápadná rostlina s bílými květy, která vždycky skvěle odekoruje váš byt. A navíc je užitečná pro vaše zdravé dýchání, protože účinně čistí vzduch. Pěstovat ji může s klidem i úplný začátečník, jde totiž o velmi nenáročnou pokojovku. Jediné, co byste neměli zanedbat, je správné zalévání.

Toulcovka neboli Lopatkovec (Spathiphyllum)

Pokojová květina, která je oblíbená především pro svůj vzhled. Její svěže zelené lopatkové listy doplňují krásné bílé květy se smetanovými palicemi, díky kterým je tato rostlina skutečnou ozdobou každého interiéru. Další velkou výhodou je nenáročnost pěstování. Nemusíte se o ni nijak významně starat, dokonce výborně snáší i dlouhodobý nedostatek péče, když třeba odjedete na dovolenou.

Přírodní čistička vzduchu

Elegantní a půvabná pokojová květina, kterou výzkum z NASA označil jako nejúčinnější rostlinnou čističku vzduchu. Dokáže zlepšit ovzduší až o 60 % tím, že skvěle neutralizuje benzen, formaldehyd, trichlorethylen, xylen, toluen, amoniak a oxid uhelnatý. Kromě toho umí bezvadně redukovat plísně tím, že je absorbuje. Když si ji umístíte do ložnice, mělo by se vám mnohem lépe spát. O této rostlině panují různé pověry. Nejznámější je ta, která říká, že toulcovka dokáže ženám přivábit lásku a štěstí.

Listy je vhodné pravidelně rosit pomocí rozprašovače a zároveň je udržovat stále čisté a bez prachu. Zdroj: profimedia.cz

Jak pěstovat lopatkovec?

Místem původu lopatkovce jsou tropické deštné lesy Střední Ameriky, kde dorůstá až do výšky 1 metru. U nás se pěstuje jako pokojovka a obvykle nepřesahuje výšku 30 centimetrů. Vzhledem k tomu, odkud lopatkovec pochází, je vhodným místem pro jeho pěstování i koupelna, kde je dostatek vlhkosti. Ale samozřejmě ji můžete umístit prakticky kamkoliv, kde se teplota vzduchu běžně pohybuje mezi 18 až 22 °C a kde je dostatek světla. Co toulcovka opravdu nemá ráda, je neustálý stín či naopak přímé sluneční paprsky. Nesnáší také zimu a průvan.

Správná zálivka je základ

Řádná zálivka je pro toulcovku vyloženě balzám. Vždy ocení vydatné zavlažení, díky němuž bude její kořenový bal neustále navlhlý. Během léta tuto květinu zalévejte dvakrát až třikrát týdně, v zimě stačí jednou týdně. Zároveň však pamatujte na to, že přelití rostlině uškodí stejně jako nedostatečné zalévání. Nejlepším způsobem, jak toulcovku zalévat, je nalít vodu shora, nechat ji protéct do talířku a pak ji vylít. Vhodné je listy pravidelně rosit pomocí rozprašovače a zároveň je udržovat stále čisté a bez prachu.

Odpovídající teplota vody

Také teplota vody je při zálivce důležitá. Nezalévejte tuto květinu nikdy čerstvou studenou vodou z kohoutku. Vzhledem k tropickému původu není divu, že jsou toulcovky citlivé na příliš studenou vodu z vodovodu. Prostě chladná voda jí opravdu nesvědčí stejně jako obsah chlóru. Proto nechte vodu před zaléváním alespoň dva dny odstát, aby měla pokojovou teplotu a chlór vyprchal. Obecně platí, že voda, která je o 15 stupňů nižší, než je aktuální teplota vzduchu, je pro toulcovky příliš studená.

Přesazování toulcovka zrovna nemiluje, nicméně pokud naroste do takových rozměrů, že je jí stávající květináč malý, je přesazení prostě nutné. Zdroj: profimedia.cz

Čím a jak často hnojit

Hnojivo je dobré aplikovat v období vegetace, a to jedenkrát týdně. Díky tomu vám lopatkovec krásně pokvete a bude vypadat celkově vitálně. Použít můžete hnojivo na kvetoucí pokojové rostliny nebo univerzální hnojivo v tyčinkách, které se zapíchne do zeminy a postupně se rozpouští.

Přesazování je citlivá záležitost

Přesazování toulcovka zrovna nemiluje, nicméně pokud naroste do takových rozměrů, že je jí stávající květináč malý, je přesazení prostě nutné. Udělejte to však na jaře, abyste rostlinu co nejméně traumatizovali. Budete k tomu potřebovat dostatečně velký květináč, substrát pro pokojovky a pár minut času. Až přijde ta doba, tak do nového květináče nasypte trochu zeminy a opatrně do něj vložte rostlinu, kterou jsme vyndali ze staré nádoby. Zasypte potřebným množstvím substrátu a máte hotovo.

