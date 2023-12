Zkrášluje váš interiér oblíbená toulitka? Pokud ji chcete mít stále v plné síle, dejte jí vše, co vyžaduje. Péče o ni je jednoduchá, ale měli byste vědět, že jí prospívá měkká voda.

Anturie neboli toulitka je nádherná pokojovka plná elegance a atraktivního vzhledu. Tedy v případě, že se o tuto exotickou rostlinu správně staráte. Má nejen krásné atraktivní listy, ale i nepřehlédnutelné vznešené květy. Je velice oblíbená i pro svou nenáročnou péči. Co jí tedy dělá dobře a co vše ke svému zdárnému růstu a vývoji potřebuje?

Na zajímavé rady a tipy o pěstování toulitky se podívejte v tomto YouTube videu na kanále DOMÁCÍ ZAHRADNÍK:

Zdroj: Youtube

Tropická kráska

Svým původem rostlina pochází z tropických deštných pralesů Jižní a Střední Ameriky. Zde byla vždy uznávaná nejen jako okrasná, ale vždy byla vážená i pro své užitečné vlastnosti. Jedná se totiž o dokonalou čističku vzduchu. Proto se v současnosti využívá tímto způsobem v mnoha domácnostech.

Květ plný dokonalosti

Anturie je svým vzhledem opravdu dokonalá. Kromě krásných listů plných lesku je velice atraktivní také svými zajímavými a výraznými květy. Díky nim dostala rostlina v našich končinách lidové pojmenování toulitka. Tvar květu totiž evokuje toulce. Uchytil se i název plamenka, protože květ připomíná i plamínek svíčky.

close info Shutterstock.com / enmyo zoom_in Kromě krásných listů plných lesku je velice atraktivní také svými zajímavými a výraznými květy.

Pouze měkká voda

Pokud chcete dopřát květině opravdu jen to nejlepší, používejte k jejímu pěstování vždy jen měkkou vodu. Využít lze i čerstvě odchycenou dešťovku a během zimy lze využít rozpuštěný sníh. Toulitku zalévejte jednou týdně a před dalším zaléváním je nutné nechat vrchní centimetr půdy lehce vyschnout. Zcela jistě se vyvarujte jakémukoliv přemokření, hrozilo by riziko vzniku hnilob a plísní, což by poškodilo kořeny.

Vyžaduje dávku správné vlhkosti

Vzhledem k tropickému původu má toulitka ráda nejen teplo, ale i dostatečnou vzdušnou vlhkost. Teplota v jejím okolí by nikdy neměla během zimy klesnout pod 16 °C a v létě by se měla pohybovat okolo 20 až 21 °C. Rostlině prospívá také pravidelné rosení listů.

Péče v období květu

Květenství toulitky vydrží při dobré péči i déle než 6 týdnů, navíc probíhá od jara do podzimu. Období vegetačního klidu začíná zpravidla během listopadu a trvá do ledna až února. V tomto čase můžete omezit jak zálivku, tak rosení a hnojení vynechte úplně.

Substrát

Aby toulitka prospívala je dobré jí dopřát i vhodnou zeminu. Mělo by se jednat o propustný substrát s hodnotou pH 5 až 6,5. V období od března do října, rostlinu dvakrát měsíčně přihnojte, během zimy již živiny nedodávejte.

close info Profimedia zoom_in Toulitku pravidelně roste.

Správná dávka světla a slunce

Toulitku umístěte vždy na místo s dostatečným množstvím světla, ale pozor na přímé slunce, které by jí velice snadno mohlo spálit listy. Ideální je pro ni lokalita na východním nebo severním parapetu.

Zdroje: www.denik.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.living.iprima.cz