Jak ořezat toulitku: Při správné péči pokvete jako o život

Léto je na dosah ruky. Chcete mít doma malý tropický ráj? Pořiďte si toulitku. Zútulní váš byt a dodá mu punc exotiky. Jak se o ni postarat, abyste se dočkali jejích nádherných květů?

Pro českého pěstitele rostlin je toulitka (anthurium) téměř zjevením. A není divu, vypadá úplně jinak než místní pokojovky. Má rudé srdčité květy s výraznými pestíky, které provokativně trčí vzhůru a dožadují se pozornosti zvědavců. Ano, takhle vypadá jedna z nejoblíbenějších toulitek – Toulitka Scherzerova, kterou najdete nejčastěji v českých kancelářích či domácnostech. Oblíbené jsou ale i další odrůdy, například Toulitka Andréova, která je známá svým květenstvím od jara do zimy. Za obdiv stojí i extravagantní Black Queen, tedy černá královna, s černými až temně fialovými listy. Toulitek na světě existuje na 800 druhů a nejvíce byste jich našli v jihoamerických pralesích Brazílie, Kolumbie či Ekvádoru.

Trochu podivný květ

Toulitka může mít (v závislosti na odrůdě) různou barvu – od červené, růžové až po sněhově bílou. Ale jedno byste měli vědět – to co považujete za barevné květy, jsou ve skutečnosti barevně přeměněné listy, které podpírají květenství. Ty pravé květy toulitky jsou ukryté v tom podivném trčícím středu a mají podobu malých výčnělků. Odborně se tomuhle květenství říká spadix a něco podobného můžete vidět například i u orobince nebo ďáblíka bahenního.

Toulitka se sází do hloubky 2,5 centimetrů od kraje. Když ji zasadíte hlouběji, riskujete, že ji přelijete a kořeny uhnijí. Zdroj: Shutterstock

Pěstování a hýčkání

Toulitka je „držák“ - pokud se o ni budete dobře starat, vydrží vám léta. Je potřeba vzít na vědomí, že jde o příbuznou orchidejí, takže nemá vlastní kořenový systém. Vodu a veškeré živiny nasává přes vzdušné kořeny. Abyste mohli toulitku zasadit, je potřeba ji pár hodin před akcí polít vodou – bude tak odolnější a lépe se adaptuje na svůj nový domov. Přichystejte si nový květináč (mě by být o 2,5 – 5 centimetrů větší než ten předešlý) a jeho drenážní otvor zakryjte papírovou kuchyňskou utěrkou, kávovým filtrem nebo kouskem obyčejného pletiva. Při sázení toulitky můžete použít zeminu pro orchideje nebo jakoukoliv lehčí půdu, kterou můžete doplnit substrátem z bukového listí, vláknitou rašelinou, dubovou kůrou, pískem, keramzitem nebo kousky dřevěného uhlí (ty potlačí přebytečnou vlhkost a zamezí případnému uhnívání kořenů). Toulitka se sází do hloubky 2,5 centimetrů od kraje. Když ji zasadíte hlouběji, riskujete, že zetleje a uhnije.

Pobyt na světle

Přestěhovanou toulitku hned zalijte odstátou vodu a umístěte na světlé místo. Ale pozor na přímé sluneční světlo! Příliš silné sluneční paprsky by ji mohly popálit! Spáleniny poznáte snadno, podle hnědých skvrn na listech. V tomto případě toulitku umístěte na čas do polostínu, aby znovu nabrala síly. Jinak tahle tropická kráska miluje teplo. V létě si libuje v teplotách nad 20 °C, v zimě potřebuje klima jen o dva stupně nižší. Péče o toulitky není zase tak náročná. Jediné, co je potřeba hlídat, je zalévání. Toulitka miluje vodu, ale zase v ní nemůže doslova stát! Proto ji roste jen v případě, že má suchou půdu. Nejlepší zálivkou je dešťová, odstátá nebo jakákoliv vlažnější měkká voda. Tvrdou vodu rostlinka velmi špatně snáší.

Toulitka miluje vodu a udělá jí dobře i rosení. Zdroj: Shutterstock

Pozor na jed!

Čas od času je potřeba toulitku zbavit starých listů, květů a také ji prořezat. Rostlinka se prořezává od shora dolů. Čerstvě prořezané části toulitky ale bývají terčem pro různé choroby a bakterie, proto doporučujeme nářadí na prořezávání pravidelně desinfikovat. Pozor si dejte i na ruce. Tahle exotická kráska je totiž jedovatá. Alkaloidy a další toxické látky, které obsahuje, mohou podráždit kůži, proto si na manipulaci s toulitkou vezměte raději rukavice. Opatrní buďte i v případě, že máte doma zvířata či děti – požití listu toulitky může vyvolat průjem nebo zvracení.

