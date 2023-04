Toulitka: Teď na jaře je ideální čas si ji namnožit. Jak na to? Podívejte se

Toulitka neboli anturie patří mezi exotické krásky, které vás chytnou za srdce. Její pěstování není nijak náročné a dokáže nádherně kvést celé dlouhé měsíce. Jak na její množení? Ukážeme vám to.

Pokud chcete mít doma pokojovou rostlinu, která ozdobí váš interiér nádhernými výraznými květy, je pro vás toulitka (neboli anturie) ta pravá. Rostlina svůj exotický původ nezapře. Už na první pohled vás okouzlí svými srdcovitými květy v bílé, červené či žluté barvě. Jejím původním domovem jsou deštné pralesy střední a jižní Ameriky, kde roste na každém kroku. Nejčastěji ji můžete vidět na stromech, ale i v lesní půdě, tak jako u nás třeba sasanky.

Toulitku můžete namnožit jednoduše. Na videu uvidíte, ja na to:

Světlo, ale ne žhavé slunce

Většina toulitek potřebuje ke svému životu teplo a vlhkost. Ale jsou mezi nimi i takové „odolné skautky“, které zvládnou i suchý vzduch českých bytů. Řeč je zejména o Toulitce Andréově (Anthurium andreanum), která pochází z Kolumbie.

Poznáte jí podle srdčitého toulce, který se leskne tak, jako by byl čerstvě nalakovaný. Druhou odrůdou je Toulitka Scherezova (Anthurium scherzerianum). Vyznačuje se pokrouceným květem a křivým středem. Pokud se rozhodnete tuhle nádheru pěstovat, najděte jí místo na severním nebo východním okně, kde bude mít dostatek světla, ale slunce ji nespálí. Toulitka si také potrpí na stabilní teplotu. V létě kolem 20–25 °C, v zimě 16–18 ° C.

Pro toulitku je nejvhodnější na severním či východním okně. Zdroj: Profimedia

Jak dodat toulitce vlhkost

Pokud chcete, aby vám rostlinka prospívala, dopřejte ji pořádnou dávku vlhkosti. Můžete začít tím, že budete rosit její listy měkkou vodou. Při postřiku ale dejte velký pozor, aby se vaše „osvěžující sprcha“ vyhnula květům. Pokud byste to neudělali, na květech by se pak vytvořily ošklivé skvrny a vaše toulitka by měla hned několik šrámů na kráse. Vlhkost můžete květině zajisti i jinak, například tím, že pod květináč dáte misku s vodou a kamínky. Výhodné je také pěstovat několik toulitek najednou. Vaše tropická zahrada si vytvoří speciální mikroklima, ve kterém přečká i nepříznivá období.

Zálivka ano, ale…

Toulitka si sice potrpí na vlhkost, ale moc jí nebaví „stát ve vodě“. Proto byste ji měli zalévat v momentě, kdy je substrát suchý. Ale pozor. Květina je velmi citlivá na kvalitu vody. Pokud máte doma tvrdou nebo vápenitou vodu, raději ji převařte a nechte vychladnout. Nejlepší variantou zálivky je dešťová nebo měkká odstátá voda.

Jaro je ideální dobou na množení toulitek

Pokud jste starší rostlinku nepřesadili více než dva roky, je čas jí dopřát nový a prostornější domov. Při té příležitosti můžete toulitku i namnožit. Jak na to? Rostlinku rozdělte na jednotlivé sazenice. U silnější rostliny odřízněte „mateční část“ a zbytek kořene i s výhonky ořežte a nadávkujte na menší kusy. Ty pak zasaďte do samostatných květináčů.

Na dno nádoby dejte vrstvu štěrku a zasypte ji kokosovým vláknem. Na měkké podloží umístěte části kořene a znovu je přikryjte kokosovým vláknem. Pokud ho nemáte, můžete použít rašeliník kostrbatý (Mech Sphagnum). Květináč se zárodky nového života umístěte na chladné, suché a stinné místo. Zalévejte ho velmi citlivě. Po 45 dnech zakoření a budou z nich samostatné rostliny.

Nejlepší je, když toulitky umístíte vedle sebe. Vytvoří si své vlhké mikroklima. Zdroj: Profimedia

