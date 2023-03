Toxické věci: Mají je doma všichni a ničí jim zdraví i psychiku. Zbavte se jich!

Podle nejnovějších výzkumů je spousta spotřebního zboží plná chemických látek, které setrvale ničí lidské zdraví. Kterých toxických věcí byste se v zájmu svého zdraví měli doma rychle zbavit?

Podle Amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí existuje v těle 298 nebezpečných bakterií. Většina z nich pochází z používání spotřebního zboží, se kterými se běžně v životě setkáváme. Toxické látky se v těle průběžně hromadí, čímž vytvářejí úrodnou půdu pro spoustu nemocí. Řeč je o neplodnosti, vývojových vadách, ale i některých typech rakoviny. Co byste tedy měli ze své kuchyně, obýváku či koupelny okamžitě vyhodit?

Plastové krabičky na jídlo

Jistě, hospodyňky se chytají za hlavu – taková škoda! Vždyť krabičky jsou šikovné a dá se do nich uskladnit spousta potravin. Tak v čem je problém? Na první pohled v ničem – nádobí věrně slouží a všechno vypadá skvěle. Jenže vědci zjistili, že krabičky po pár umytích zmatní, popraskají a do jídla uvolní spoustu chemikálií. Vy si pak z těch krabiček dáte „baštu“, která obsahuje ftaláty – látky narušující hormonální hladinu v těle. Výsledkem pak mohou být nemoci jako porucha imunity, cukrovka, obezita a někdy dokonce i rakovina. Proto raději odhoďte plast a ukládejte si jídlo do skleněných boxů.

Hotovky v plastových obalech

Jsou prostě poklad! Stačí je jen vyklopit na pánev (nebo rendlík), ohřát, ochutit a za pár minut máte jídlo na stole. U těchto pochutin je ale problémem ohřívání. Pokud si jídlo tepelně upravíte v originálním balení, riskujete, že do těla vpravíte pořádnou porci chemikálií. Ovšem, když si ho přendáte na talíř a až pak ho dáte do mikrovlnky, nic špatného se vám nestane. Proto nezapomeňte, že v tomhle případě je obal skutečně jen „přepravka“, na servírování a ohřev jídla zvolte starý dobrý porcelán.

Nepřilnavé pánve

Kouzelné pánve s nepřilnavým povrchem jsou pro tuto svou vlastnost ve spoustě domácností velmi žádané. A není divu, cokoliv na nich osmažíte, vypadá skvěle a zbytečně se nepřipéká. I tato vymoženost má svou stinnou stránku. Spousta pánví s nepřilnavým povrchem obsahuje stopové množství kyseliny perfluoroktanové, která způsobuje rakovinu. Pokud máte doma poškrábané nepřilnavé pánve, raději se jich zbavte. Zachráníte si tak zdraví. Pánve z litiny či nerezu sice nejsou tak dokonalé, nicméně pro vaše tělo přináší prakticky nulová rizika.

Osvěžovače vzduchu

Čich je jedním z nejstarších smyslů. Ovlivňuje vaši psychiku i momentální náladu. Proto spousta z nás miluje různé osvěžovače vzduchu. Bohužel řada těchto voňavých přípravků je vyrobena na syntetické bázi a obsahuje ftaláty. Tyhle látky vážně narušují hormonální systém a například u mužů mohou významně snížit počet spermií. V dnešní době, kdy jsou pěny na holení, šampony, kondicionéry, sprchové gely parfémované, jsou ftaláty jedním z důvodů neplodnosti.

Antiperspiranty

Nikdo nechce být cítit potem. Proto jsou antiperspiranty součástí snad každé koupelnové poličky. Bohužel mnoho těchto přípravků obsahuje sloučeniny hliníku a dalších chemikálií, které se skrze potní žlázy dostávají do vašeho těla. Ukládají se v něm a mohou být jedním ze spouštěčů rakoviny prsu. Proto při výběru antiperspirantu raději sáhněte po přírodní kosmetice, která neobsahuje hliník, ani obávané parabeny.

Čisticí prostředky

Jsou součástí každé domácnosti. Pokud jde ovšem o jejich chemické složení, nejsou tak čisté a nevinné, jak by se mohlo zdát. Než začnete používat některý z čisticích přípravků, podívejte se na jeho složení, zda neobsahuje ftaláty nebo detergenty. Pokud ano, raději se s ním rozlučte. Stejnou službu vám prokážou netoxické bio produkty nebo obyčejný ocet, sůl, jedlá soda či mýdlový prášek.

