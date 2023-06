Tenhle trik se starým tričkem vydesinfikuje a provoní váš domov

Provoněný byt vyvolává doma lepší atmosféru a vztahy mezi lidmi. Využijte toho a vyrobte si jednoduchý domácí čistič, který zároveň krásně provoní váš byt.

Ať už si to připustíte, nebo ne, vůně ovlivňují váš život. Každý z nás má svou „kartotéku pachů“, které vyvolává více či méně příjemné vzpomínky. Třeba taková vůně jahodových knedlíků evokuje víkendy u babičky na chalupě, vůně fialek připomíná jaro, aroma kávy zase navodí atmosféru klidu a pohody. Proto spousta „kafařů“ je na tomhle kofeinovém nápoji závislých.

Ocet, bylinky a jedlá soda

Na videu najdete postup, jak si připravit čistič, který očistí a provoní váš byt:

Problémy s těžkým vzduchem doma má spousta lidí a to nejen kvůli zvířatům, ale například i po vaření. Naše babičky podobnou situaci řešily tak, že na pánvi svařily vodu a ocet, který je známým pohlcovačem pachů. Na venkově se v místnostech zavěšovaly aromatické bylinky – šalvěj, levandule, tymián. Dalším řešením je domácí difuzér z jedlé sody a éterických olejů. Stačí do misky nasypat 100 g jedlé sody a pokapat ho 15 kapkami vybraných éterických olejů (třeba levandule, citron, eukalyptus, túje či smrk). Po 14 dnech je potřeba vůni obnovit, aby nevyčpěla. Zkuste některý z těchto tipů, které provoní vaši domácnost bez chemie. Dobrou variantou je i domácí vůně ve sklenici, kterou můžete použít i na údržbu prostor.

Étrické oleje provoní vzduch v domácnosti. Zároveň je můžete k výrobě úklidových prostředků. Zdroj: Profimedia

Voňavý čistič ve sklenici

Voňavý čistič si můžete vyrobit i ze starého trička a zavařovací sklenice. Jak na to: Do uzavíratelné sklenice nalijte 3 šálky vody, 1 šálek alkoholu (můžete použít třeba vodku), 1 šálek octa, 20 kapek éterického oblíbeného éterického oleje a 1 lžičku prostředku na nádobí. Staré tričko (případně starší utěrku z mikrovlákna) rozstříhejte na kousky a namačkejte je do sklenice s voňavou tekutinou. Nádobu zavíčkujte, protřepejte. Navlhčenou tekutinu použijte na utírání ploch a nábytku. Hezky je očistí a provoní.

