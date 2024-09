Co jsou to vlastně cennosti? Nemusí jít jen o peníze nebo drahé šperky, v některých případech nám stejně záleží na drobnostech, k nimž máme velmi osobní vztah, i kdyby původně stály jen pár korun. O žádnou cennost ale nechceme přijít rukou nenechavých zlodějů, a tak si vše raději dobře schovejme.

Před zloději se musíme chránit nejen doma, ale také na cestách. O jeden nápad, který může uchránit peníze před nenechavci, se nedávno podělil právě herec Jiří Langmajer. Podle jeho mínění je výborný nápad schovávat si na dovolené peníze do lednice nebo do mrazáku. Pravdou je, že na takovou skrýš asi pomyslí jen málokterý zloděj.

Klidně do mrazáku

Vylepšená podoba tohoto systému pak nabízí možnost, jak zajistit například bezpečí šperků, které necháváme doma. Mrazák je dobrou volbou, ale když před dovolenou koupíte třeba celé syrové kuře, do kterého šperky (samozřejmě patřičně zabalené) vložíte a necháte zamrznout, můžete si být jisti, že si po návratu nejen pochutnáte na kuřeti, ale budete se znovu těšit z vašich cenností. Jediný problém může nastat ve chvíli, kdy byste před pečením masa zapomněli šperky vyndat. Ale to se jistě nestane.

Vyhoďte peníze do koše

Stejně jako lednici pravděpodobně žádný zloděj nebude prohledávat odpadky. Proto je jedním z možných míst, kam cennosti na nezbytnou dobu schovat, právě tato nádoba.

Stačí vynést skutečné odpadky, na dno koše uložit drahé věci, překrýt je novým sáčkem a ten zčásti naplnit fiktivním odpadem. Postačí pár sáčků od bonbonů nebo třeba zmuchlaný papír. Na dovolenou pak budete moci odjet s klidem a bez obav.

Který zloděj by se probíral špinavým prádlem?

Potřebujete "vyprat peníze?"

Stejně jako odpadkový koš poslouží také ten na špinavé oblečení. Nemusíte nechávat doma zapáchající oděv, lepší bude, když cennosti uzavřete třeba do zmuchlaného povlaku na polštář a spolu s dalšími kusy oděvů “na vyprání” je necháte odpočívat v bezpečí v koupelně. Není to nic složitého, ale který zloděj by se chtěl probírat zdánlivě špinavým prádlem?

S trochou úsilí...

Další nápady už vyžadují více vynalézavosti a hlavně drobné úpravy bytu. Možná máte někde v domě zabudovanou elektrickou krabičku, v níž se většinou nacházejí dráty a jejich spoje.

Pokud je jedna navíc a zatím ji na nic nevyužíváte, pak je to přesně to pravé místo, které každý zloděj dozajista bez povšimnutí přejde. Ostatně takových míst ve vlastním bytě jistě objevíte dost.

Nechte zloděje nasytit

Dobrým trikem, který vás sice v nejhorším případě může stát pár korun, ale to nejdůležitější zůstane uchráněno, je jistá spolupráce s potenciálním zlodějem. Přišel si přece pro peníze nebo pro šperky. Jestliže necháte menší obnos nebo méně cenný šperk, na kterém vám tolik nezáleží, na méně skrytém místě, zloděj jej snáze objeví a v domnění, že víc patrně v bytě nebude, raději prostor vyklidí.

Vynalézavosti se meze nekladou

Stejně se chovejte i na dovolené, o svoje věci je třeba se důkladně postarat, ale mějte zároveň na paměti, že uklízeči znají pokoj a jeho skrýše lépe než vy. Proto využijte raději třeba prázdnou nádobu od džusu, kterou vrátíte mezi plné do lednice. I když žádná metoda není stoprocentně spolehlivá, vždy je lepší se pojistit nejlépe, jak jen je to možné.

