Trik našich babiček na bělení prádla: Používaly ocet, je lepší než chemie

Ocet není jen kuchyňské dochucovadlo a přírodní prostředek na čištění. Je to velmi efektivní a levný pomocník také při praní prádla. Bílé prádlo bude zářit čistotou a barevné si uchová jasnější a krásnější odstíny po delší dobu. Jak používatt ocet v péči o prádlo?

Trik na bělení prádla

Ono vlastně nejde o bělení, tak jak jej známe. Ocet nezpůsobuje světlání barev. Naopak jde o výborný ustalovač, který pomůže barvám lépe udržet pěkný vzhled a jasnou barvu. Vzhledem k výjimečné čistící schopnosti octa vypadá bílé prádlo jasnější, aniž by byla narušena vlákna textilie, jak to často vidíme u velmi silných bělidel. Pokud budete při praní používat ocet, budete mít ještě navíc prádlo zcela vyčištěné od zbytků pracího prášku.

Ale teď už popořadě! Proč přidávat půl hrnku octa do přihrádky na aviváž?

Ocet dokáže odstranit nahromaděné zbytky pracích prostředků a prádlo projasní. Zdroj: Profimedia

Jak na bílé prádlo

Ocet při praní pomáhá bílému prádlu k projasnění. Nedegraduje vlákno ani látku, naopak pomáhá odstranit nahromaděné zbytky pracích prostředků, kvůli nimž může prádlo působit zaprané a staré.

Trik s octem pomůže i barevnému prádlu

Ocet se hodí i na barevné prádlo. Čím dříve ocet začnete používat, tím lépe. Ocet totiž funguje jako ustalovač barvy, a zároveň pomáhá na bílém i barevném prádle odbourat nahromaděné vrstvy pracích prostředků. Díky tomu si prádlo déle udrží pěkný nový vzhled a pomaleji bledne.

Pokud chcete použít ocet k ustálení barev na novém oblečení, můžete jej vyprat v pračce na krátký program při nejnižší možné teplotě. K ustálení vynechejte prací prostředek a přidejte hrnek octa. Dejte si pozor na nové oblečení, u kterého není jasné, zda nebude pouštět. Raději vždy separujte barvy.

Ocet funguje také jako ustalovač barev. Zdroj: Profimedia

Místo aviváže použijte na prádlo trik s octem

Ocet lze použít místo aviváže i proto, že přírodně změkčuje látky, a navíc odbourá i nechtěné pachy. Prádlo je vždy svěží, protože ocet si dokáže poradit i s protivným pachem kouře z cigaret nebo potu.

Ocet zbaví prádlo nepříjemných pachů. Zdroj: Profimedia

Pro alergiky je nejlepší ocet do každého praní

Protože výborně rozpouští zbytky pracího prostředku, ocet namísto aviváže doporučují i zdravotníci rodičům alergických dětí. Prací prostředky jsou často příliš agresivní pro dětskou pokožku. A citlivé osoby tak mohou trpět zarudnutím pokožky, či dokonce vyrážkou na těle či obličeji. Samozřejmě je možné zvolit i speciální hypoalergenní přípravky a prací prostředky pro děti, ale likvidace zbytků jakýchkoli prostředků na oblečení je pro dětské, ale i pro dospělé alergiky nejlepší.

