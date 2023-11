Čistá toaleta je základem hygieny. Dá to ale dost práce, abychom ji udrželi stále jako novou. Jenomže i takovou údržbu domácnosti si můžeme usnadnit, zvlášť když se naučíme používat pár jednoduchých triků.

Čištění toalety by mělo být samozřejmou součástí denní úklidové rutiny. Jenomže upřímně řečeno, ne každému a vždy se do toho chce. Je proto potřeba si uvědomit, že odložení této nepříjemné práce na druhý nebo některý z dalších dnů znamená zelenou pro bakterie a další patogeny, o které rozhodně nestojíme. To platí v mnohem větší míře ve chvíli, kdy se o toaletu dělí více lidí. Obyčejné spláchnutí rozhodně nestačí, mnohé choroboplodné zárodky odolají i hodně silné vodní vlně, a to opakovaně, a zůstávají “na svých místech”, připraveny zaútočit. Opravdu tedy není na co čekat.

Chcete se podívat na možnosti jednoduchého čištění toalety? Můžete zkusit youtubový kanál But First, Coffee:

Zdroj: Youtube

Chemie je rychlá, ale příroda nepoděkuje

Jak nejlépe vyčistit toaletu? Většina z nás celkem logicky v první řadě sáhne po dostupných chemických přípravcích, které již na svém obalu slibují vynikající výsledek bez práce. To je sice možná pravda, ale pokud se zamyslíme nad důsledky takového zjednodušení naší práce, nemůžeme se zbavit myšlenek na dopad na životní prostředí. Proto bude lepší zvolit přírodnější cestu. I tak se budete divit, jak snadné to bude. Můžete zkusit třeba prakticky automatickou údržbu toalety pomocí dvou stále ještě celkem levných pomocníků. Budou jimi obyčejné mýdlo (“s jelenem”) a ocet. Pak už budeme potřebovat jen menší plastovou lahev a nic víc. Jak na to?

Automatický čistič toalety vyrobíme za pár minut

Výroba automatického čističe toalety za pár korun a během chvíle je opravdu jednoduchá. Stačí docela obyčejné mýdlo, které používáme třeba na předpírku skvrn na oblečení, nastrouhat na struhadle podobně jako brambory na bramborák. Tento materiál pak nasypeme do připravené plastové lahve tak, aby dosahoval přibližně do její poloviny. Pak přijde na řadu ocet, kterým mýdlo zalijeme tak, aby jeho hladina byla přibližně centimetr nad mýdlem.

Protřepat - nemíchat

Po vzoru Jamese Bonda přichází na řadu fáze “protřepat – nemíchat” a pak už jen poslední krok před uložením na místo, a to je vytvoření několik dírek v horní třetině lahve. Čím výš k víčku je uděláme, tím důkladněji se bude moci lahev později vyprázdnit. Hotovo. Nezbývá nic jiného, než PETku opatrně umístit do nádržky na vodu, samozřejmě víčkem dolů.

Záchod se bude čistit sám

Každé spláchnutí teď s sebou ponese také trochu mýdla s octem a spolu s odstraněním hrubých nečistot se postará také o ošetření a úklid toalety bez našeho dalšího zásahu. Neznamená to samozřejmě, že si od této chvíle této části bytu nemusíme všímat, ale péče o ni bude mnohem snazší.

close info ThamKC / Shutterstock.com zoom_in Jedlá soda dokáže odstranit nečistoty z toalety

Stačí i samotný ocet

A jaké další metody ohleduplné k přírodě můžeme při čištění toalety využít? Velmi dobrým pomocníkem je i samotný ocet, který nalijeme do mísy nebo jím s pomocí rozprašovače postříkáme celý vnitřek toalety. Po několika minutách působení následně mísu vydrhneme štětkou a spláchneme. Hotovo bude za chvíli a bez větších problémů.

Zavolejte a pomoc sodu

Kromě toho můžeme vyzkoušet také šálek octa a pár lžiček jedlé sody, které nalijeme a vsypeme do toalety. Vnikne bublající směs, kterou opět štětkou vydrhneme keramiku. Žádná těžká práce nás nečeká, tyhle dvě látky se téměř o všechno postarají za nás.

Na pití, proti bolesti břicha i na čištění toalety

Možná máte tak tvrdou vodu, která se i přes veškerou snahu usazuje v záhybech toalety a následně dělá neplechu, přímo nabádá bakterie k tomu, aby se právě tady usadily. V takovém případě můžeme zkusit ještě jednu bezpracnou metodu, na kterou mnohé hospodyňky přísahají, a to je všemocná Coca Cola. Je zvláštní, co všechno tenhle nápoj zvládne – a čištění toalety je jednou z jeho “superschopností” Stačí nalít do mísy tak, aby se dostala právě do míst, o která se potřebujeme postarat, pár minut počkat a znovu použít štětku. Uvidíte, že budete spokojeni.

