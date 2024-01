Milujete sladké mandarinky? Oslaďte si je, ale tentokrát bez přidání cukru. Na ty kyselé vám postačí znát jednoduchý trik.

Mandarinky patří mezi oblíbené ovoce, které je zároveň plné užitečných látek pro naše tělo. Celkově posilují naší imunitu, což se právě teď během zimy hodí. Citrusové plody se k nám dováží mnohdy nezralé, a tak jsou některé kusy na chuť kyselé. Abyste si mohli užít chuť zakoupených mandarinek, rozhodně se vyplatí vyzkoušet japonský trik, díky němuž budou i ty nejkyselejší mandarinky dokonale sladké během pár minut.

Jak snadno a rychle oloupat mandarinku?

Zdroj: Youtube

Zdravé tropické ovoce

Mandarinky jsou nejen chutné, ale i velice zdravé. Jedná o výborný zdroj vitamínů skupiny B a vitamínů C, E a A. Bohatě je zastoupený draslík, sodík, železo a další minerály, přírodní antioxidanty a užitečné organické sloučeniny.

Mandarinky jsou nejen chutné, ale i velice zdravé.

Japonský trik

Pokud tedy chcete, aby se kyselá mandarinka rázem změnila na sladkou, budete potřebovat vodu. Ovoce vložte do hlubší nádoby a zalijte ho vodou. Neměla by být studená ani příliš horká, ideální je teplota kolem 40 stupňů Celsia. Mandarinku nechte potopenou asi 10 minut, pak ji vyjměte, oloupejte a vychutnávejte její sladkosti.

Jestliže chcete mít však mandarinku ještě sladší, ponořte ji po uplynutí náležité doby ještě do misky s ledem, a to opět na 10 minut. Lázeň se postará o kyselinu citronovou, která je zodpovědná za kyselou příchuť.

Vybírejte už při nákupu

Snížit riziko počtu kyselých plodů, můžete už při nákupu. Vybírejte pečlivě každou mandarinku podle tvaru plodu a slupky. Každý zdravý kus by měl mít kulatý tvar a tenkou a pružnou slupku, která by nikdy neměla být seschlá. Pokud je mandarinka příliš měkká, svědčí to o tom, že je již dužina pravděpodobně zkažená.

Dbejte již na správný výběr.

Tipy na závěr

Pokud se při výběru mandarinek chcete vyhnout těm kyselým, držte se pravidla, že čím je ovoce těžší, tím je také kyselejší. Proto si každý kus předem potěžkejte v dlaních. A také si nikdy nezapomeňte k ovoci přivonět. Kvalitnější je vždy kus s výraznou a intenzivní vůní. Pokud jsou mandarinky bez vůně, byly zcela jistě utržené značně nezralé.

