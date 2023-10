Prach je nepřítelem všech, kteří doma uklízí. Máte také problém s tím, že ať už se ho snažíte dostat z jakéhokoliv povrchu ve vašem domově, za pár dní se usadí znovu? Tento jednoduchý trik, který používají například uklízečky v muzeu, vám pomůže. Podívejte.

Prach je pro všechny, kteří mají na starost uklízení domácnosti, věčným nepřítelem. Jeden den si vyhraníte speciálně na úklid, pečlivě vytřete, vyluxujete. Třikrát se ujistíte, že nikde není ani zrnko prachu. Druhý den to tak už nevypadá. Prach dosedne na vámi pracně uklízené stoly, poličky, parapety, podlahu a vy máte pocit, že jste nic neudělali. To dokáže zkazit náladu úplně každému. Všichni si stěžují a nikdo pořádně neví, co už si počít.

Na triky, jak se zbavit prachem zaneřáděného domova, se můžete podívat v Youtube videu z kanálu Expert Home Tips:

Seznamte se, prach

Seznámili jste se s prachem někdy blíže? Věc, co vám dokáže tak zkazit náladu, je podle vědců dokonce přirozená věc. Kdybyste se pozorně pod kukátkem zadívali, zjistíte, že prach se skládá z tolika věcí, že byste tomu ani nevěřili. Například se v něm nachází výkaly roztočů, drobné plísně, pyl, malé kousky potravin, které vám spadly na zem , papírová vlákna, chlupy od domácích mazlíčků, pokud máte doma nějakého čtyřnohého miláčka, mikrobi, drobný hmyz. Dokonce i lidské kožní buňky se tam najdou.

Prach je největší nepřítel všech, co mají na starosti uklízení domácnosti.

Co tedy dělat, aby bylo prachu méně

Pokud to není nezbytně nutné, vyhněte se kobercům. Sice vám zajistí teplo od nohou, ale zároveň se na ně usazuje obrovské množství prachu, takže budete muset udělat pomyslnou Sofiinu volbu. Teplo od nohou, nebo prach. Na dekorace a ozdoby pořiďte vitrínky. Nejenže se budou ozdoby v bytě krásně vyjímat, ale zároveň se na ně nedostane prachová vrstva. Poté ještě poradíme, abyste oblečení, co nevyužíváte, dali do pytlů.

Budete mít pak více místa pro vaše normálně nošené kousky, ale hlavně se z oblečení nebudou uvolňovat vlákna, která tvoří součást prachu. Pokuste se také zredukovat textil, co se týče například polštářků, povlaků, dek a podobně. Tyto věci nejenže prach vytváří, ale jsou také jejich zásobníky.

Jednoduchý trik proti prachu z muzea

Nyní pro vás máme trik, který používají uklízečky v muzeích, veřejných prostorách a galeriích. Prachu se asi bohužel nezbavíte, ale tímto způsobem ho alespoň můžete zredukovat. Trikem je použít glycerin. Stačí ho nakapat pár kapek do vody a setřít s ním lynoleum, dřevěnou podlahu, zkrátka kterýkoliv povrch, který chcete zbavit prachu. Glycerin má tu schopnost, že se na něm tak lehce nepřichycuje prach. A navíc se bude vaše podlaha lesknout, jako nikdy předtím.

Glycerol nebo dětský olejíček vám pomohou zbavit se prachu až na deset dní.

Pokud ovšem nemáte po ruce glycerin, vystačíte si i s obyčejným dětským olejem. Má velmi podobné účinky, povrchy s prachem krásně uklidí a podlaha se bude jen lesknout. Dávejte si však pozor, abyste každý nános pečlivě otřeli utěrkou, abyste se vyhnuli nepříjemnostem s mastnými plochami. Po použití tohoto triku máte vystaráno na 10 dní bez prachu a starostí.

