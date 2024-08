Na lustru se vždy usadí spousta prachu a různých jiných nečistot. Jak jej vyčistit tak, aby na něm nezůstala ani stopa po prachu? Podívejte se na tyto 3 triky od profesionálních čističů. Váš lustr bude jako nový.

Lustr je opravdu obtížná oblast, co se čištění týče. Nejen, že je vysoko, takže se k němu budete muset dostat pomocí schůdků, nýbrž má většinou komplikovanější tvar a není to rovná plošina. To znamená, že čištění se stává mnohem složitějším.

Pokud chcete vyčistit svůj lustr tak, aby na něm nezbylo ani smítko prachu, podívejte se na tyto triky, o které se podělili profesionální čističi. Když se budete řídit těmito 3 radami, váš lustr bude jako nový.

Youtube video, jak vyčistit křišťálový lustr, najdete na kanále Lamps Plus:

Triky na čištění lustru

Pokud máte skleněný nebo křišťálový lustr, což je nejběžnější typ lustru v domácnosti, zde jsou tipy, jak jej dokonale vyčistit. Jako první jej jemně oprašte pomocí prachovky. Poté smíchejte šálek bílého octa s 2 šálky vody a do něj namočte měkký hadřík.

Ten vyždímejte, a následně s ním omyjte části lustru. Nezapomínejte na rám a žárovky. Nyní si vezměte čistý hadřík a setřete veškerý přebytečný roztok, který na lustru zbyl po čištění. A máte hotovo. Váš křišťálový nebo skleněný lustr by měl být bez poskvrnky.

close info Jan Plecháč, Lasvit zoom_in Křišťálové a skleněné lustry jsou nejběžnějšími typy lustrů. Zde je návod, jak je dokonale vyčistit.

Pokud máte kovový lustr, postup je ze začátku stejný, jako u skleněného. Jako první si vezměte prachovku a lustr zbavte prachu. Poté opět připravte stejný roztok, jako u skleněného lustru, ale přidejte do něj 1 čajovou lžičku citronové šťávy. Zbylý postup je pak naprosto identický. Namočte do roztoku měkký hadřík, vše umyjte, a poté usušte suchým hadříkem.

Mosazný lustr

Pokud patříte mezi vlastníky mosazného lustru, začátek je opět stejný. Oprašte jej pomocí prachovky, a poté namíchejte roztok. Tentokrát však bude jiný. Smíchejte 2 polévkové lžíce prostředku na mytí nádobí s teplou vodou. Poté pomocí měkkého hadříky lustr kompletně umyjte, a poté čistým a suchým hadříkem usušte, jako v prvních dvou případech. A máte hotovo. Ať už máte mosazný, kovový, křišťálový nebo skleněný lustr, nyní vypadá, jako nový.

