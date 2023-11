Nechcete, aby byl vánoční úklid nepříjemnou záležitostí a mnohdy i utrpením? Máme pro vás pár triků, díky nimž bude nejen rychlý, ale ve výsledku i mnohem jednodušší.

Patříte k těm, kteří se nechtějí generálním úklidem před Vánoci naprosto odrovnat, a přesto chcete mít celou domácnost jako z alabastru? Je to jednoduché. Udělejte si nejprve jasný plán a hlavně postupujte systematicky. Už naše babičky věděly, jak na to!

Jak na rychlý úklid se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Fruity Mommy:

Zdroj: Youtube

Vše nejprve promyslete

Než se do samotného vánočního úklidu pustíte, měli byste si nejprve vše chytře promyslet. Nemějte však pocit, že byste měli stihnout vše, na co nebyl během celého roku čas. Vyhněte se například detailnímu přebírání oblečení či drobností, které nepotřebujete. Raději se zaměřte na vše, co je pro tuto dobu nezbytné. Babičky měly své taktiky a účinné strategie. Buď můžete postupně uklízet jednu místnost za druhou, a to se vším všudy, anebo pracujte dle jednotlivých úkonů, které budete vykonávat všude, ale vždy směrem odshora dolů.

Připravte si potřebné přípravky

Než se pustíte do úklidu a zvolíte si svůj postup, vždy si připravte prostředky, které budete potřebovat. Ušetříte si tak mnoho času. Můžete použít nejen univerzální saponáty, ale pokud chcete být ekologičtí, využijte přírodní suroviny jako je například ocet nebo jedlá soda. Stejně tak používejte nejen prostředky, ale i materiály, kterými si zbytečně nepoškodíte hladké povrchy. Skvěle poslouží hadřík z kvalitního mikrovlákna nebo houbička z melaminu, která dokonce funguje i bez použití čistících prostředků. Práci vám také usnadní stěrka, vysavač a mop s vyměnitelným návlekem.

Začněte lustry

Zkontrolujte lustry, které si jistě zaslouží po celém roce svou údržbu. Nejlépe je odmontujte od stropu a řádně je po částech pečlivě omyjte. Přidělejte je zpět po úklidu, když budou dokonale suché a případně i vyleštěné.

close info Shutterstock zoom_in Nejprve se pusťte do údržby oken.

Následují okna

Nejprve se pusťte do údržby oken. Očistěte nejen skleněné plochy, ale i rámy, kování, parapety a případně i žaluzie. A jak na to šly naše babičky? Nejosvědčenější pro ně byla octová voda, která funguje dodnes! Vzhledem k tomu, že kohoutková voda obsahuje poměrně dost vápníku, způsobuje na oknech nehezké šmouhy. Stačí, když do vody přidáte ocet v poměru 5 l vody a 1 dcl octa, a zbavíte se tak nejen šmouh, ale i všech mastných skvrn. Nejlépe roztok aplikujte pomocí rozprašovače. Než tuto činnost doděláte, můžete dát také prát záclony a závěsy.

Pokračujte radiátory

Přestože si naše babičky ještě této vymoženosti nemohly za mlada užívat, věděly, že od zdroje tepla je vždy spousty nečistot. Týká se to i dnešních radiátorů, které jsou mnohdy plné prachu a nečistot. Nejde o nic složitého, plochá otopná tělesa stačí omýt vlhkým hadříkem a otřít do sucha, k údržbě těch žebrovaných použijte k tomu určený kartáč.

Na řadu přichází nábytek

Následně se pusťte do péče o jednotlivé kusy nábytku. Zpravidla jej stačí postříkat zvoleným čistícím prostředkem a setřít do sucha, případně vyleštit. Pokud je nábytek z dýhovaného nábytku, lze použít například mýdlový roztok s minimem vody a povrch pak otřít dosucha. Olejovaný povrch je vhodné ošetřit přípravkem na bázi oleje či vosku.

Čalounění nábytku

V tento moment vyluxujte veškerý čalouněný nábytek, v případě, že se někde nacházejí skvrny, ošetřete je dle materiálu vhodným prostředkem. Pokud je nábytek opatřen potahy, dejte je vyprat.

close info VGstockstudio / Shutterstock.com zoom_in Skvělým pomocníkem je mop.

Finále je ve znamení podlah

Pokud máte interiér zařízený malými koberečky, vyklepejte je od prachu a případných nečistot a dejte je vyprat. Mezitím se dejte do luxování a pak podlahy vytřete. U některých povrchů nezapomínejte na případnou impregnaci voskem či leštěnkou.

Zdroje: www.idnes.cz, www.drogeo.cz, www.novinky.cz