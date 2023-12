close info Profimedia

Ema Novotná 4. 12. 2023 12:50 clock 2 minuty video

Chcete mít suché prádlo do třiceti minut? Tak to se vám bude hodit tento fígl. Prádlo budete moci dokonale usušit i v zimě. Stačí jen froté ručník a vědět, jak na to. Není to složité, podívejte.

Sušení prádla je v období zimy pěkná výzva. Když se mokré ručníky smíchají s vlhkým a chladným vzduchem, není to lehký oříšek. Ale existuje mnoho rychlých a efektivních metod, které vám prádlo osuší, i kdyby řádil hurikán. Video jak během zimy usušit rychle prádlo najdete na Youtube kanále Smart Fox: Zdroj: Youtube Froté ručník Pomocí při sušení prádla vám může být i froté ručník. Ten se hodí především, když potřebujete usušit hustější tkaniny. Těmi jsou například džíny, pletené svetry, velké mikiny nebo teplákové kalhoty. Zabalte vyždímané vlhké oblečení do froté ručníku a začněte mírně mačkat. Postupně pokračujte s dalšími froté ručníky, dokud nebude vaše prádlo suché. close info Profimedia zoom_in Froté ručník vám bude skvělým pomocníkem při sušení prádla ze silnějších látek. Chladné počasí Pokud chcete sušit prádlo venku, dá se tomu tak učinit i v zimě. Paradoxně se prádlo vysuší ještě rychleji než například v létě. Pokud venku svítí slunce a je mráz, dejte své prádlo jednoznačně sušit ven. Mráz zamrazí vodu ve vašem oblečení, a pak následuje proces takzvané sublimace, což znamená, že zmrzlá voda se přemění v plyn. Tak se vaše prádlo dokonale vysuší. Pokud jste sušili kus oblečení, který máte v plánu si vzít na sebe, doporučujeme jej dát tak na 10 minutek na topení. Vaše oblečení totiž bude sice vysušené, ale také náležitě studené. close info Profimedia zoom_in Chladné počasí vám vysuší oblečení lépe než v létě. Využijte jej. Umístění sušáku a proudění vzduchu Jako velice efektivní trik se nabízí pořádné odstředění prádla v pračce, ještě než jej začnete sušit. Dalším krokem je, že sušák umístíte na teplé místo, ideálně k topení. Tak se vám prádlo bez poškození vysuší. Když ještě místnost, ve které je sušák umístěn, budete pravidelně větrat, prádlo vám uschne raz dva, i za nejnepříznivějšího počasí. Větrání je důležité proto, aby se v místnosti snížila vlhkost bez ochlazení zdí. Související články close Domov a bydlení Zimní sušení prádla v paneláku: Díky těmto trikům nebude zatuchlé, ale svěží video close Domov a bydlení Módní expertka prozradila trik, jak vypadat i v levném oblečení draze. Zvládne to každý video Zdroje: www.aazdravi.cz, fyzika.jreichl.com

tag Oblečení Ručník Topení Zima

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít