Chcete si podstatně usnadnit žehlení prádla a dosáhnout vždy perfektního výsledku? Využijte osvědčené triky, které vám tuto činnost značně usnadní.

Perfektně vyžehlené prádlo je vizitkou každé správné hospodyně. Mnohdy však zabere zbytečně moc času. Pokud byste si tuto činnost rádi ulehčily a urychlily, měly byste vědět, jak správně postupovat.

Chcete znát 5 zaručených tipů, jak ušetřit čas a zlepšit kvalitu žehlení? Podívejte se na YouTube video na kanálu DrCleanUK:

Zdroj: Youtube

Sušte chytře

Žehlení si velice usnadníte už tím, že vyprané prádlo pověsíte co nejpečlivěji na sušák. Některé kusy ani žehlit nebudete muset. Každý kus řádně po vytažení z pračky vyklepejte, aby se jednotlivá vlákna narovnala, případně i vyhlaďte dlaněmi na rovném povrchu.

Nenechte prádlo přeschnout

Pokud chcete mít žehlení rychleji za sebou, nenechte vyprané prádlo zbytečně přesušit. Když je lehce navlhlé, práce vám půjde lépe od ruky. V případě, že to jinak nepůjde, žehlený kus můžete lehce nakropit nebo využít napařování. Díky tomu se dokonale zbavíte veškerého pomačkání. S kropením lze prádlo i finálně přiškrobit, bude lépe držet celkovou fazonu. Stačí přidat do kropítka k vodě i trošku škrobu a špetku soli. Navíc se takto ošetřené prádlo nebude lepit k žehlícímu prknu.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Pokud chcete mít žehlení rychleji za sebou, nenechte vyprané prádlo zbytečně přesušit.

Nežehlete na stole

Žehlení vám značně urychlí i správné žehlicí prkno. Nejenže si u něho můžete nastavit adekvátní výšku a ušetřit si případná bolavá záda, ale ty s teflonovým či metalickým povrchem výborně odrážejí teplo a páru. Díky tomu lze žehlit tkaniny jen z jedné strany, a to s dokonalým výsledkem.

Vždy správná teplota

Teplotu je nutné vždy nastavit podle konkrétního materiálu. Syntetické látky a obrázky či výšivky je nutné žehlit na nízkou teplotu, někdy i přes hedvábný papír. Pokud ho nemáte, lze jej nahradit klasickým pečicím papírem. Pokud chcete ušetřit čas, vytřiďte si prádlo před žehlením, abyste stále dokola nemusely regulovat novou teplotu. Začněte vždy od nejnižší teploty.

close info Shutterstock zoom_in Dokonalý výsledek vám zaručí i to, jak budete žehličkou po prádle pohybovat.

I na pohybu žehličky záleží

Dokonalý výsledek vám zaručí i to, jak budete žehličkou po prádle pohybovat. Vždy volte směr nahoru a dolů a zcela určitě se vyhněte krouživým pohybům. Materiál tak nevytaháte a neponičíte.

Kdy dát vyžehlené prádlo do šatníku

Nikdy neuklízejte vyžehlené prádlo do skříně hned bezprostředně po žehlení. Je nutné ho nechat vychladnout. Došlo by totiž k opětovnému zmačkání a v horším případě by mohlo začít i plesnivět.

Zdroje: www.inspirace.heureka.cz, www.living.iprima.cz, www.prozeny.cz