Triky s pěnou na holení, které byste měli znát. Neuvěříte, co všechno doma umí

Pěna na holení (ať už dámská nebo pánská) je běžnou součástí koupelen. Na co všechno ji můžete využít? Některé triky vás možná překvapí.

Pěna na holení stojí pár korun a koupíte ji v kterékoliv drogérii. Většina z nás ji používá, aby si změkčila a zjemnila kůži při holení. Tahle kosmetická pomůcka ale toho umí ještě mnohem více. Už jste ji někdy použili na úklid domácnosti? Pokud ne, tady máme pár tipů, jak vám pěna na holení ulehčí práci a ušetří čas.

Na co všechno lze v domácnosti pěnu na holení využít, se podívejte ve videu:

1) Vyčistí pánve

Všimli jste si, že se zespoda na vašich hrncích a pánvích objevila zašlá špína? Zkuste ji vyčistit pomocí pěny na holení. Naneste trochu pěny na špinavou část a pečlivě rozetřete prsty, aby byl celý povrch pokrytý. Nechte přípravek působit 30 minut a poté ho setřete vlhkým hadříkem.

2) Odstraní nátěr z rukou

Malovali jste pokoj a máte ruce potřísněné barvou jako křepelčí vejce? Pokud byste se nátěru zbavovali obyčejným mýdlem, bylo by to namáhavé a zdlouhavé. Daleko snazší je použít pěnu po holení a vydrhnout skvrnu pomocí měkkého kartáčku. Díky přísadám, které pěna obsahuje, vám to půjde jako po másle. Nakonec ruce umyjte klasicky mýdlem a vodou.

Pěna po holení vám pomůže vyčistit ruce po malování. Zdroj: Profimedia

3) Zrcadlo se nebude mlžit

Štve vás, že máte po sprchování zamlžené zrcadlo? Vytřete ho utěrkou z mikrovlákna, na kterou jste aplikovali trochu pěny na holení. Přípravek na zrcadle vytvoří ochranný film a mlha se už neukáže.

Pěna je ideální také na čištění a leštění zrcadel. Zdroj: Profimedia

4) Odmastí nerezové povrchy

Špína a mastnota dokážou napáchat spoustu škod. Třeba naprosto zastínit krásu a lesk nerezového dřezu. Aplikujte pěnu na holení na špinavá místa a poté, co ji necháte 30 minut působit, ji setřete vlhkým hadříkem.

5) Vyblýská nerez

Nerez je stabilní materiál, ze kterého se vyrábějí nejen kuchyňské linky a spotřebiče. Problémem je, že při manipulaci s nerezem se na povrchu vytvářejí různé otisky rukou. Ty spolehlivě „vygumuje“ pěna na holení. Stačí ji zase nechat chvíli působit, setřít a zázrak je na světě.

Máte doma nerezové spotřebiče? Vyleštěte je holicí pastou. Zdroj: Profimedia

6) Opraví vrzající panty

Ať už vám vržou dveře nebo skříňka u kuchyňské linky, vždycky panty pomažte trochou pěny na holení. Nátěr vzápětí hned setřete. Po vrzání nebude ani památky.

7) Vyleští šperky

Máte doma zašlé řetízky, prstýnky nebo náramky? Nastříkejte trochu pěny do misky a vložte do ní všechny své poklady. Nechejte je tam 40 minut a poté je dočistěte starším kartáčkem na zuby. Opláchněte, osušte a máte hezky vyblýskáno.

8) Odstraní skvrny na koberci

Máte na koberci skvrny? Odstraníte je pomocí pěny na holení. Stačí nastříkat pěnu na znečištěné místo, a pokud je to potřeba, propracovat ji hadříkem tak, aby se dostala do hlubších vláken. Přípravek nechte působit přes noc. Nakonec místo vykartáčujte kartáčem a vysajte vysavačem.

9) Vyčistí hřeben

Nejdříve z kartáče odstraňte vlasy. Půjde vám to dobře, použijete-li na vyndavání plochý hřeben. Vyčištěný kartáč pokryjte pěnou na holení. Nechte ji působit 30 minut a poté spláchněte.

10) Aby se brýle nemlžily

Když přijdete zvenčí dovnitř, často se vám v zimě stane, že se brýle zamlží. Pokud chcete, aby se vám to nestávalo, naneste na hadřík trochu pěny na holení. Přípravek vetřete do brýlí. Budou lesklé a beze šmouh. A mlžení? Na to můžete zapomenout...

