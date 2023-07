Jednoduchý trik proti námraze v mrazáku: Stačí smíchat pár běžných surovin

Nebaví vás stále dokola zbavovat mrazák nadměrného množství ledu? Nezoufejte a raději využijte triky, které proti námraze v mrazáku fungují a situaci šikovně předcházejí.

Pokud otevřete mrazák a spatříte nánosy ledu, je to známka toho, že byste se měli konečně pustit do jeho rozmrazování. Nejenže dochází ke zmenšení vnitřního prostoru, ale podstatně se zhoršují podmínky pro uskladněné potraviny. Navíc je více zatížený i kompresor, čímž se mu snižuje výkon i životnost. Abyste této situaci předcházeli a led se v lednici dělal co nejpomaleji a bez velkých nánosů, pojďte na to s pár vychytávkami.

Na pár vychytávek při rozmrazování ledničky se podívejte v následujícím videu:

Pár rad pro začátek

Tvoření nadměrné námrazy se dá předcházet správným skladováním potravin. Veškerá vlhkost z uložených jídel se totiž odpařuje a usazuje se na stěnách, policích a trubkách jako námraza.

Proto nevkládejte do mrazáku potraviny jen tak na volno, skladujte je v krabičkách nebo v uzavíratelných mikrotenových sáčcích. Stejně tak nenechávejte zbytečně dlouho otevřená dvířka, změna teploty totiž vyvolává kondenzaci a voda se pak mění na nechtěné vrstvy ledu.

Ve chvíli, kdy máte mrazák odmražený, čistý a suchý, potřete lehce jeho vnitřní stěny a dvířka stolním olejem. Zdroj: Profimedia

Odmrazovat se však musí

V případě, že nejste vlastníky lednice se samoodmrazovací funkcí, měli byste mrazák odmrazovat alespoň 1krát za rok, řádně jej také vydezinfikovat a zkontrolovat veškerá těsnění, především ta na dvířkách. A jak si uchovat mrazák dlouho bez rychle rostoucí námrazy? Pár osvědčených triků naštěstí existuje.

Použijte rostlinný olej

Ve chvíli, kdy máte mrazák odmražený, čistý a suchý, potřete lehce jeho vnitřní stěny a dvířka stolním olejem. Vznikne ochranná vrstva, na které se kluzký led neudrží. A když už se po dlouhé době začne tvořit, půjde vám při čištění velice lehce setřít jen hadříkem.

Velkým pomocníkem je i jedlá soda

Tento oblíbený prostředek, který je součástí každé domácnosti, vám pomůže i s touto lapálií. Pokud chcete nadměrné námraze předejít, jedná se také o perfektního pomocníka. Stačí, když si nasypete bílý prášek na navlhčený hadřík a pečlivě s ním vnitřní stěny mrazáku vytřete.

Vyrobit si k tomu lze i roztok, kdy si sodu jednoduše rozpustíte ve vlažné vodě. Nejenže tato vrstva zamezí tvorbě námrazy, ale bude dokonale bránit usazování vlhkosti a pohltí veškeré případné nežádoucí zápachy.

Soda bikarbona. Stačí, když si nasypete bílý prášek na navlhčený hadřík a pečlivě s ním vnitřní stěny mrazáku vytřete. Zdroj: Profimedia

Oblepte stěny mrazáku fólií

A ještě jeden bezva trik na závěr. Stejně jako ty předchozí vám ušetří práci s neustálým odmrazováním a následným čištěním. Jakmile budete mít mrazák vyčištěný, nalepte na jeho vnitřní stěny přilnavou folii. Lze využít potravinovou nebo okenní, která je o něco silnější. Vytvářející led se bude držet jen na jejím povrchu a v případě čištění mrazáku sloupnete fólii i s namrzlou vrstvou. Ušetříte si tak dlouhé odmrazování.

