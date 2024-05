Máte úklid domácnosti zmáknutý od A do Z? Nebo myslíte, že se nějaké ty tipy a triky mohou hodit? Některé věci a postupy děláme automaticky, jiné jsme okoukali. Platí to i při úklidu.

Jak uklízejí profíci?

Co by vám řekla profi uklízečka? Například to, že české domácnosti na tom nejsou vůbec špatně a čeští hosté v zahraničí rozhodně neprosluli nepořádkem. Čeští turisté rozhodně mají své nešvary, ale nepořádek k nim nepatří! Pořád je ale co se učit a poslechnout si co doporučují profesionálové ve svém oboru.

Vacuumtester pro vás na svém YouTube kanálu přichystal následující video s různými vychytávkami, které se týkají používání vysavače. Podívejte se, můžou se hodit! Jak si vytvořit jednosuše úzkou násadu na sací trubici nebo kapsu na zachycení drobných předmětů? To se dozvíte zde.

Zdroj: Youtube

Hodit se budou triky i běžný úklid s vysavačem

Co se týče úklidu za pomoci vysavače, je to zázrak, který mnohé usnadní. Nicméně na podlahy se hodí použít jej až na závěr úklidu, respektive před vytřením, které je opravdovou tečkou za úklidem hotelového pokoje či bytu.

Vysavač ale může používat opravdu ve všech koutech bytu nebo hotel a to do i na polapení těch nejmenších smítek a prachu v nábytku či pod ním.

Při použití vysavače se řiďte těmito radami:

Vysavač udržujte v čistotě a pravidelně jen vyprazdňujte

Perte nebo vyměňujte filtry pro dobrý tah a menší prašnost

Vysávejte veškeré podlahy, skříně a zásuvky nábytku

Matrace a koberce můžete před vysátím posypat sodou

Vysát může také rohy místností, a to nejen na zemi ale také u stropu, kde se mohou objevit pavučiny

Při vysávání nespěchejte

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pokojské mají jasno v tom, čím začít a kde skončit. Udělejte si také plán!

Jak postupovat při úklidu?

Co se týče údržby samotného pokoje či bytu, úklid začínejte od nejvzdálenější místnosti směrem k hlavnímu vchodu a v každé místnosti od stropu k podlahám. Platí to především tam, kde jsou dekorativní lustry, stropní větráky a také klimatizace.

Z té je třeba vyjmout filtrační mřížku a umýt jí pod tekoucí vodou, před každou letní sezonou, ale i v průběhu používání, protože se to značně odráží i na chladící schopnosti.

Uklízíte-li byt, začněte obsluhou různých spotřebičů, které dělají práci za vás, tj napřed naplňte myčku a pračku, a poté se vrhněte na úklid. Úklid významně ulehčují čisté rovné povrchy bez zbytečných dekorací a drobností, které byste museli vracet zpět na místo.

Rozhodně lze také doporučit univerzální čistič i prostředky. Ideální je sada mikrovláknových utěrek a nepěniví čistící prostředek. Mikrovláknové utěrky fungují nejlépe jen navlhčené ve vodě.

Velmi široké použití má například tento, který můžete ovonět esenciálním olejem, pokud chcete dům také provonět. Na tento domácí čistící prostředek použijte vodu, ocet a alkohol ve stejném poměru. Praktické je používání ve spreji.

Prach utírejte vždy nasucho. Na naleštění nerezových, dřevěných i kamenných ploch stačí použít jen několik kapek olivového oleje na hadříku. Povrch by neměl zůstat mastný.

Profesionálové vědí, čím začít a čím skončit i jak často je třeba dělat hloubkový úklid. Klidně si udělujete takový plán. Na internetu najdete řadu nápověd.

Zdroje: rd.com, adbz.cz