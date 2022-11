Geniální trik s roštem v troubě: Umí toho mnohem víc, než tušíte

Většina z nás používá rošt pouze jedním způsobem, a to na pokládání plechu, pekáče či pánve. Jeho význam však sahá hlouběji. Rošt zcela nahradí jeden spotřebič, který máte doma. Tento trik je geniální a ušetří spoustu času!

Lidé rošt na pečení používají intuitivně a mnohdy ani neví, že v kuchyni může být mnohem více užitečný. To ovšem souvisí i se správnou péčí o něj. Pokud necháte rošt zašpiněný, nejspíš ho využívat ani nijak jinak nebudete chtít. Poradíme vám, jak rošt správně vyčistit a jak ho chytře používat namísto toustovače.

Rošt namísto toastovače

Podívejte se na video:

Na rozdíl od klasického toustovače, který má místo pouze na dva chleby, můžete opéct pomocí roštu až několik kousků toastového chleba! Je to ideální především pro více lidí, jelikož se všichni nají dohromady a nemusí čekat několik minut na jednu porci. Stačí dát na plech pečicí papír a vložit ho do trouby. O úroveň výš vložte rošt, do kterého mezi mřížky dejte jednotlivé kousky toastů. Hotové toasty budou všechny stejně propečené.

Opečený toast je skvělá teplá snídaně. Zdroj: 123RF

Jak správně umístit rošt?

Víte si rady, kam při pečení různých jídel umístit rošt? Nenechávejte ho stále na stejném místě. I v troubě platí, že teplejší vzduch jde nahoru, a proto v dolních pozicích bude o něco nižší teplota než v těch horních. Jestliže budete chtít péct maso velmi dlouho, pak rošt dejte co nejníže. Takové umístění je vhodné i pro zapečení brambor dozlatova a pečení koláčů. Uprostřed můžete péct většinu jídel a horní příčka slouží nejlépe ke grilování.

Čištění pomocí jedlé sody

Při používání roštu na toasty a pečení masa se může rošt časem velmi zašpinit. Vezměte ho proto občas do sprchy, kde ho kompletně vyčistěte. Rošt postříkejte horkou vodou a naneste na něj čisticí prostředek a jedlou sodu. Po hodině působení očistěte rošt houbičkou na nádobí nebo kartáčem. Opět opláchněte vodou, vložte rošt zpět do trouby a můžete ho zase krásně používat.

Pokud pečete mastné jídlo, které kape, je dobré rošt otřít hadrem, ještě když je teplý. Zdroj: 123RF

Přihrádka pod troubou

Nejspíš své veškeré plechy dáváte do přihrádky, která se nachází přímo pod troubou. Výrobci však s ní měli jiné úmysly. V době, kdy pečete, jde do zmíněné přihrádky příjemné teplo, které mělo sloužit k ohřevu nádobí. Druhá varianta je, že když do ní vložíte hotové jídlo, tak vám ho pomůže udržet teplé. Většina lidí však nechává jídlo v troubě a nemá potřebu ho vkládat někam jinam.

