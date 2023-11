Perníčky a linecké cukroví patří mezi druhy, které byste měli začít péct jako první, jelikož vyžadují čas na rozležení. My však pro vás máme geniální triky, se kterými nebudete muset pospíchat s pečením letošního cukroví. Bude totiž krásně měkké již po pár dnech!

Pečení cukroví nalaďuje tu správnou vánoční atmosféru, kdy linoucí vůně z trouby zaplavuje celou domácnost. Mnozí si neodpustí malé ochutnávky během zdobení, i když cukroví není pravděpodobně vůbec měkké. Nedopusťte, aby zůstalo tuhé i na štědrovečerní stůl. Vyzkoušejte osvědčené způsoby, které tvrdé cukroví dokonale zvláční.

Připravte si lahodné linecké těsto podle video receptu na YouTube, na kanálu Nejlepší recepty:

Zdroj: Youtube

Vyskládání jedině do krabic

Jakmile máte cukroví upečené a ozdobené, je velmi důležité ho umět správně uchovat až do Vánoc. Nejen kvůli tomu, aby ho nikdo nenašel a nesnědl dřív, ale především aby mělo možnost zvláčnět. Linecké a suché druhy cukroví jako jsou perníčky, zázvorky, rohlíčky, pracny či kokosky je zapotřebí naskládat do papírové krabice. Rozhodně je nedávejte do plastových ani plechových misek, ve kterých by cukroví nikdy nezměklo.

close info Alexandr Zagibalov / Shutterstock.com zoom_in Před vyskládáním cukroví do papírové krabice ji vyložte ubrousky.

Dostatečná okolní vlhkost

Takto připravené krabice s cukrovím umístěte na chladné a relativně vlhké místo, kde se do Vánoc zaručeně rozleží. Pokud však nemáte žádnou místnost, která by podmínky splňovala, vyzkoušejte trik s vlhkou utěrkou. Tu dejte pod papírovou krabici a cukroví už si z ní samo vezme vlhkost, kterou potřebuje. Jakmile bude utěrka suchá, opět ji navlhčete a vraťte pod krabici.

Jablko nebo krajíc chleba

Jedním z dalších triků jak zajistit, aby cukroví včas změklo, je za pomoci rozkrojeného jablka nebo malého krajíce chleba. Stačí dát jablko či chléb k cukroví do krabice tak, aby se jich nijak nedotýkalo. Poté už jen čas od času kontrolujte, zda není potřeba vyměnit starý kus za čerstvý. Chléb, stejně jako jablko, pustí v krabici vlhkost, která napomůže cukroví změknout.

close info Madeleine Steinbach / Shutterstockcom zoom_in Cukroví pomůže okamžitě zvláčnit hrnek vody v předehřáté troubě.

Rychlé změknutí do pár minut

Pokud rychle potřebujete mít cukroví krásně měkké a vláčné, pak tu pro vás máme jednoduché řešení, díky kterému si na něm můžete pochutnávat do několika minut! Vložte do trouby hrnek s horkou vodou a zapněte ji na 120 °C. Jakmile bude trouba dostatečně rozehřátá, vložte do ní cukroví rozprostřené na plechu. Po 10-15 minutách pečení vstřebá vlhkost z vody a stane se tak dokonale měkkým.

