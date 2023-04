Tenhle trik s párátkem prodlouží život čerstvým tulipánům ve váze. Zkuste ho

Milujete na stole nádherně barevné jarní tulipány? Bohužel se zpravidla poměrně rychle rozvinou a brzy uhynou. Existují však vychytávky, díky nimž vydrží dlouho čerstvé a budou vám doma příjemnou dekorací. Které to jsou?

Jaro je v plném proudu a spolu s ním nastala i sezóna pestrobarevných tulipánů. Jedná se o květiny, které mají jako řezané ve váze poměrně krátkou trvanlivost. Život jim však můžete prodloužit nejen správnou péčí, ale i osvědčenými triky, které fungují. Užijte si svěžích tulipánů co nejdéle!

Do vázy vždy zdravá poupata

Pokud si chcete doma užívat tulipánů opravdu dlouhou dobu, už při jejich pořizování myslete na to, že je vždy lepší zvolit ještě plně zavřené květy. Vybírejte také rostliny se sytě zelenými listy a s pevnými stonky. Pokud jsou tulipány pokroucené, nechte je alespoň dva dny v původním obalu, ve váze se postupně srovnají.

Vybírejte rostliny se sytě zelenými listy a s pevnými stonky. Zdroj: Kati Finell / Shutterstock.com

Tulipány ve váze až 14 dní

Pokud chcete tulipánům zajistit delší životnost, stačí znát pár účinných vychytávek. Tento druh květin bohužel nepatří mezi „držáky“, jejich průměrná životnost je v průměru jeden týden, ale někdy si jich můžete užívat i celých 12 až 14 dní.

Zvolte správnou vázu

Tulipány ocení vysokou rovnou vázu, aby byly krásně vzpřímené a zbytečně se neohýbaly. V užší nádobě tulipány krásně vyniknou a stonky by měly být ve vodě ponořené do výšky 10 cm, tedy zhruba do 1/3.

Rychle domů a do čisté vody

Řezané tulipány by neměly být dlouhou „nasucho“, milují pravidelný přísun vody. Proto se s pugétem nikde dlouho nepotulujte a raději s ním zamiřte rovnou domů. Základem je vždy čistá voda a nejlépe studená. Rostlinám byste měli pravidelně každý den vyměňovat vodu, abyste eliminovali množení bakterií.

Dopřejte tulipánům led

Pokud chcete znát zlepšovák na okamžitý „refresh“ tulipánů, sáhněte do mrazáku pro hrst ledových kostek. Přidejte je do čisté vody a tuto vychytávku provádějte vždy při výměně vody. Životnost tulipánů tak prodloužíte až o týden.

Stonky tulipánů by měly být ve vodě ponořené do výšky 10 cm, tedy zhruba do 1/3. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Řez je podmínkou

Stonky tulipánů seřízněte ještě před tím, než je dáte do vody. Řežte je ostrým nožem asi o 2 až 3 cm v úhlu 45° a nejlépe pod vodou. Do pletiv se tak nedostane vzduch, který by květinám bránil ve správné výživě. Stejným způsobem seřezávejte tulipány každé 2 až 3 dny, zabráníte tak hnilobným procesům, které životnost tulipánů značně omezují.

Znáte trik s párátkem?

Jedná se o velice jednoduchou a účinnou vychytávku, kdy budou tulipány moci nasávat více vody. Využijte dřevěné párátko, kterým nejen před prvním vložením do vázy, ale i při každém dalším řezu podélně propíchněte střed stonku každého tulipánu. Využít můžete i silnější jehlu či hřebíček.

