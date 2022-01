Jak správně zalít turka. Pouze horkou vodou je špatně!

Není turek jako turek. To už asi všichni tušíme. Česká příprava turecké kávy je specifická a jinde ve světě se nevidí. Naopak turecká káva se obvykle připravuje docela jinak než jsme zvyklí. Umíte připravit tureckou kávu?

Turecká káva naše a v zahraničí

Český turek je naší “specialitou”. Na to, jak moc velká delikatesa to je, se názory liší. Nicméně je to způsob přípravy, na který jsme byli po generaci zvyklí, a i český turek se dá udělat dobře a hůř.

Příprava české verze turecké kávy je jiná tím, že do hrnku nasypeme kávu a tu zalejeme horkou vodou. Turecká káva připravovaná půdovním způsobem vyžaduje použití speciální malé konvičky, která se zahřívá přímo nad plamenem či v horkém písku.

Káva je nejen chutná. Je to také účinný stimulant. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Příprava české turecké kávy

Pokud chcete udělat českého turka správně, pak rozhodně chvilku počkejte, než mletou kávu na dně hrnečku přelejete vodou. Máte-li možnost nastavte konvici na 95 stupňů Celsia. Je to důležité proto, aby nepřevážila jen kyselost a trpkost, která je specifická pro přepálenou kávu zalitou příliš vřelou vodou. Právě teplota vody a způsob zalití jsou nejčastějšími chybami v přípravě českého lógrového kafe.

Hrnek si nachystejte nahřátý a na jeho dno dejte zhruba 7 až 9 g kávy.

Kávu není vhodné přelít vodou naráz, ale přerušovaně, pomalu krouživými pohyby. Tímto způsobem vám vznikne na hladině i pěkná pěna, a přitom se mletá káva ideálně smáčí.

Na teplotu pamatujte také u přípravy instantní kávy. U té by neměla překročit 90 stupňů.

Měděná džezva s tureckou kávou. Zdroj: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock.com

Turecká káva připravovaná původním způsobem

Skutečný turecký způsob přípravy je docela jiný. Káva se používá velmi jemně mletá a svaří se s vodou a někdy i cukrem v malé kovové konvičce s dlouhou rukojetí, které se říká džezva. V arabských zemích, kde má káva mnohem delší tradici, se říká konvičce různě jinak podle oblasti.

Káva se nechá vzkypět a přelije se do malé skleničky. V různých zemích se můžete setkat s tím, že se nechá vzkypět několikrát, že se svaří s mlékem či různým kořením.

Typickým dochucením kávy je kardamom a na Blízkém východě a severu Afriky se můžete setkat s kávami nejen různé intenzity podle pražení, ale také množstvím koření, které se přidává do kávy už při mletí.